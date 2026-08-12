Un espectáculo astronómico tuvo lugar durante la madrugada de este 12 de agosto, cuando el Volcán Popocatépetl se convirtió en escenario de la Lluvia de estrellas Perseidas. Las imágenes quedaron grabadas por la red de Webcams de México y rápidamente capturaron la atención de miles de internautas.

A pesar de que el punto máximo de visibilidad de la lluvia de meteoros se espera en la noche de este miércoles (desde la puesta de sol y hasta las 03:00 horas del jueves), el evento cósmico logró apreciarse con claridad ante el cielo despejado de esta noche.

Cabe mencionar que según la NASA, las Perseidas son conocidas como la mejor lluvia de meteoros del año, pues suelen dejar un espectáculo único durante su paso por la Tierra debido a su brillo.

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Conoce estos consejos prácticos para fotografiar la lluvia de estrellas Líridas de abril de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Así se vio la lluvia de estrellas desde el Volcán Popocatépetl

De acuerdo con el portal Star Walk, el nombre de esta lluvia de meteoros proviene de la constelación de Perseo, la cual se caracteriza por sus meteoros rápidos y brillantes que suelen dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre.

En el clip compartido en redes sociales, se logra observar el movimiento de la lluvia de meteoros y la estela que va creando en el cielo, muy cerca del cráter del Popocatépetl.

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La postal creada por este espectáculo natural fue cambiando conforme transcurría la noche, logrando que el brillo de las estrellas junto a "Don Goyo" se convirtiera en una imagen difícil de superar por los amantes del espacio exterior.

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🌋✨ ¡Joyitas de la naturaleza! Las estrellas que capta esta madrugada la cámara que monitorea al #volcán #Popocatépetl ¿A qué lluvia de meteoros pertenece?



A) Perseidas ☄️

B) Leónidas 🦁

C) Gemínidas 💎



Vista Altzomoni. Gracias #CENAPREDhttps://t.co/AWQYkgcl6H pic.twitter.com/4wBg6NeTmy — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 12, 2026

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