El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, recorrió este miércoles las estaciones Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa de las líneas 4 y 6 del Metro, donde supervisó los trabajos de construcción y destacó que el proyecto registra un avance de 80 por ciento. El recorrido tuvo como objetivo mostrar el progreso de las estaciones y las obras de infraestructura que permitirán ampliar el sistema de transporte hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Durante la supervisión en la estación Churubusco, García Sepúlveda estuvo acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el Subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia; y el director general de Metrorrey y del IMA, Abraham Vargas. Ahí, el Mandatario estatal señaló que ya se trabaja en la colocación de andenes, el cierre de edículos y la instalación próxima de escaleras eléctricas y elevadores.

Samuel García supervisa líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey; obras registran avance de 80 por ciento. Foto: Especial.

El Gobernador explicó que el avance de 80 por ciento corresponde a las labores que se realizan en las estaciones y viaductos de las nuevas líneas, como parte del proyecto de movilidad que contempla duplicar la red del Metro mediante las líneas 4 y 6, además de sus extensiones hasta el aeropuerto. También adelantó que cada semana se darán a conocer los avances de la obra, incluida la llegada de los trenes.

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Al iniciar el recorrido en la estación Churubusco, Abraham Vargas explicó que las áreas del vestíbulo fueron diseñadas para permitir el desplazamiento de usuarios de un sistema de transporte masivo. Añadió que el análisis de capacidad consideró no solo la demanda de 2026, sino las necesidades proyectadas para los próximos 50 años, mientras que la estación ya cuenta con las condiciones para incorporar el sistema de peaje electrónico y control de acceso mediante tarjeta o código QR.

Samuel García supervisa líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey; obras registran avance de 80 por ciento. Foto: Especial.

Al recorrer el área de vestíbulo de la estación, el Director General de Metrorrey dio a conocer que las áreas están calculadas para poder dar capacidad de desplazamiento a un sistema de transporte masivo.

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“El análisis de capacidad se hizo específico para cada estación, de tal forma que se determinó el ancho del andén, ancho de escalera, no solo con la demanda del año 2026, sino la demanda futura de los próximos 50 años. Esta estación ya está lista para recibir también el sistema de peaje electrónico y control de acceso. Los usuarios podrán validar con su tarjeta con su código QR para poder entrar al sistema”, explicó Abraham Vargas.

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Por su parte, el Subsecretario de Infraestructura dio a conocer que en la estación Churubusco está concluida la fase estructural, la fase de albañilerías, las fachadas, los bastidores de fachada y ya fueron instaladas las estructuras que albergarán las escaleras eléctricas, además se ha atendido la fase de instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias.

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Samuel García supervisa líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey; obras registran avance de 80 por ciento. Foto: Especial.

“Nos encontramos en acabados, ha sido instalado, por ejemplo, ya el piso nivel terraza, falta la pintura en estaciones, colocar los paneles y a partir de la segunda entra instalar las escaleras eléctricas, generalmente los elevadores, canceles y cerrar esta estación”, agregó.

Después el Mandatario estatal revisó las labores de infraestructura, arquitectura e instalaciones de la Estación Y Griega donde destacó el avance significativo que registra la obra civil y el equipamiento técnico del gran proyecto de movilidad.

“Esta Estación es de las más avanzadas, pero lo importante es que conecta la línea 1 con la nueva 4 y 6. Estamos aquí frente a Fundidora, obviamente es la más alta para poder pasar por arriba de la Línea 1, la altura es de 24 metros” indicó.

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En el recorrido por dicha estación, las autoridades estatales constataron las labores hechas en acabados generales, instalaciones eléctricas, montaje de estructuras, así como las tareas en la habilitación de elevadores y sanitarios.

Posteriormente, el Gobernador recorrió la estación Torre Administrativa la cual señaló tendrá muchas salidas y destinos.

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Samuel García supervisa líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey; obras registran avance de 80 por ciento. Foto: Especial.

“Esta estación Torre Administrativa va a tener muchas salidas y destinos, tiene Santa Lucía, Fundidora, Parque Lineal Constitución, Cintermex, Torre Administrativa, es también de las más avanzadas, ya estamos prácticamente en lo último”, dijo García Sepúlveda.

Por último, el Gobernador visitó el segmento entre el complejo vial Gonzalitos y la Estación Pablo González Garza, en el que se observa el despliegue de equipo y personal activo en la construcción de los apoyos del viaducto, así como en los trabajos inherentes a pilas de cimentación, zapatas y columnas.

dmrr