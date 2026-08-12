Hermosillo, Sonora. - La Barra Sonorense de Abogados lanzó un llamado urgente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Sonora ante la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al considerar que el estado no cuenta todavía con las condiciones presupuestales, tecnológicas, materiales y humanas necesarias para su correcta implementación.

En un posicionamiento público firmado por el Consejo Directivo Estatal 2026-2028, el organismo señaló que la reforma representa una transformación profunda del sistema de justicia civil y familiar, pero advirtió que una entrada en operación apresurada podría afectar el acceso efectivo a la justicia de miles de personas.

La Barra indicó que, aunque el Código fue publicado desde junio de 2023 y su plazo máximo de implementación vence en abril de 2027, en Sonora aún no se observan partidas presupuestales suficientes, específicas ni multianuales para poner en marcha y sostener el nuevo sistema procesal.

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El documento subraya que la sola vigencia de la ley no garantiza su aplicación adecuada, pues se requieren tribunales con salas de oralidad, tecnología funcional, sistemas digitales estables, personal capacitado y recursos permanentes para operar en los 16 distritos judiciales del estado.

Los abogados también señalaron la ausencia de un programa local integral y verificable de capacitación para jueces, secretarios, actuarios, defensores públicos, asesores jurídicos, facilitadores y personal administrativo, lo que consideran un elemento indispensable para evitar fallas en la transición.

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La organización recordó que experiencias previas en las reformas laboral y penal derivaron en la concentración de tribunales especializados en unos cuantos distritos, obligando a ciudadanos de otras regiones a trasladarse para acceder a la justicia. Advirtió que repetir ese esquema en materias civil y familiar provocaría sobrecarga de órganos jurisdiccionales y mayores obstáculos para las familias sonorenses.

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En el posicionamiento se enfatiza que la justicia cotidiana involucra asuntos sensibles como alimentos, guarda y custodia, convivencia familiar, sucesiones, vivienda y patrimonio, por lo que su transformación “no admite improvisaciones”.

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La Barra Sonorense de Abogados reconoció la importancia de la capacitación especializada y destacó que su Instituto de Especialización Jurídica imparte actualmente un posgrado en Derechos de la Infancia y Justicia Familiar, alineado con las nuevas exigencias del Código Nacional.

Asimismo, advirtió que la implementación sin recursos suficientes para mecanismos alternativos de solución de controversias podría convertirlos en un trámite meramente formal, generar cuellos de botella y debilitar su objetivo de ampliar el acceso a la justicia.

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El organismo sostuvo que una puesta en marcha precipitada ocasionaría retrasos, criterios contradictorios, diferimientos de audiencias, fallas en los sistemas electrónicos y mayores obstáculos para las personas justiciables.

Por ello, dirigió un llamado al Poder Judicial de Sonora para que presente un proyecto de presupuesto integral y transparente; al gobernador del estado para que incorpore recursos específicos en el Presupuesto de Egresos; al Congreso local para garantizar financiamiento suficiente y mecanismos de rendición de cuentas; y al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para establecer apoyos y una estrategia nacional de implementación.

“La coordinación entre autoridades debe concretarse antes de la entrada en operación del nuevo sistema, a fin de evitar contratiempos que se traduzcan en afectaciones al derecho de acceso a la justicia”, señaló la Barra.

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El posicionamiento concluyó con la advertencia de que Sonora debe evitar que la aplicación del nuevo sistema civil y familiar se convierta en una “simulación institucional” y asegurar que la reforma cuente con los recursos humanos, presupuestales y tecnológicos necesarios para funcionar correctamente desde el primer día.

dmrr