Mazatlán, Sinaloa.- Los Premios MexBest, que celebran y reconocen lo mejor de la gastronomía, la coctelería y la hospitalidad en México, llegarán por primera vez al Pacífico mexicano, teniendo a Mazatlán, la Perla del Pacífico, como sede de su edición 2026.

Además, Sinaloa tendrá una destacada presencia en esta edición con 27 establecimientos de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis nominados en la categoría Reader’s Choice, representando la calidad, diversidad y talento de la oferta gastronómica, hotelera y de hospitalidad del estado.

En conferencia de prensa, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que Mazatlán albergará la ceremonia y las actividades de los Premios MexBest del 5 al 7 de octubre, reuniendo a más de 300 representantes y líderes de la industria nacional e internacional.

“Que Mazatlán haya sido seleccionado como sede de MexBest 2026 y que, por primera vez, este encuentro llegue al Pacífico mexicano habla de la relevancia que ha adquirido nuestro destino dentro de la industria turística nacional. Del 5 al 7 de octubre recibiremos a más de 300 representantes y líderes de la gastronomía, la hotelería y la hospitalidad, en una gran oportunidad para mostrar la calidad de nuestra oferta y proyectar a Mazatlán ante uno de los sectores más importantes del turismo en México”, destacó Sosa Osuna.

Estos son los 27 establecimientos sinaloenses nominados

La lista de nominados sinaloenses comprende tres grandes rubros: restaurantes, hoteles y bares.

En restaurantes están nominados Héctor Bistró (Mazatlán), Zen by Zasshi (Culiacán), Bottega (Los Mochis), El Farallón (Los Mochis), Cayenna (Culiacán), El Cuchupetas (Villa Unión), Lobo Grande (Mazatlán), Panamá (Mazatlán), ATOL (Mazatlán), Mar de Fondo (Mazatlán), Mariscos Beto’s (Mazatlán), Mariscos Los Polines (Mazatlán), Mariscos Toro Pesado (Mazatlán), Callos y Aguachiles Los Olivos (Culiacán), Humaya (Culiacán), El que Cviche (Culiacán), Los Mariscos del Alex (Culiacán), Los Arcos (Culiacán), Mariscos Don Jacobo (Culiacán) y Nao Kitchen (Mazatlán).

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En hoteles están postulados Pueblo Bonito Vantage (Mazatlán), Casa Lucila Curamoria Collection (Mazatlán), Dreams Estrella del Mar (Mazatlán), El Cid Marina Beach Hotel (Mazatlán) y Pueblo Bonito Emerald Bay (Mazatlán).

En el rubro de bares se encuentran nominados BRVO (Mazatlán) y Vinitivo Wine Bar (Mazatlán).

“Sinaloa tiene una de las identidades gastronómicas más fuertes de México y hoy tenemos una gran oportunidad para mostrarla. Somos un estado productor de ingredientes extraordinarios, pero también contamos con chefs, restauranteros, hoteleros y empresarios que han sabido transformar esa riqueza en experiencias de gran calidad. Tener 27 establecimientos sinaloenses nominados en la categoría Reader’s Choice de MexBest 2026 es un reconocimiento al talento, la calidad y el trabajo de una industria que está poniendo a Sinaloa en el mapa gastronómico y turístico nacional”, expresó la secretaria de Turismo.

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MexBest será plataforma de promoción para Mazatlán

Además de la ceremonia de premiación, la agenda permitirá mostrar a los asistentes la diversidad de la oferta turística de Mazatlán, con experiencias que incluyen campos de golf, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, el Observatorio 1873, experiencias de bienestar, coctelería y la reconocida gastronomía local.

La realización de MexBest 2026 representa también una plataforma de promoción para Mazatlán ante chefs, restauranteros, hoteleros, especialistas en hospitalidad, medios de comunicación, creadores de contenido y representantes de una industria con capacidad de influencia entre los viajeros y mercados turísticos.

“Queremos aprovechar MexBest como una plataforma de posicionamiento para Mazatlán y para Sinaloa. Quienes nos visiten encontrarán mucho más que la sede de una premiación: conocerán un destino con infraestructura turística, conectividad, playas, golf, cultura, gastronomía y experiencias de primer nivel. La mejor promoción que podemos tener es lograr que quienes tienen capacidad de comunicar, recomendar y generar nuevas oportunidades para el turismo conozcan de primera mano lo que ofrece la Perla del Pacífico”, afirmó Sosa Osuna.

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A diferencia de las categorías evaluadas por jurados especializados, la modalidad Reader’s Choice otorga el poder de decisión al público y a los lectores de MexBest, quienes podrán elegir a sus favoritos entre los establecimientos participantes. Para ello, el público deberá ingresar al micrositio oficial de MexBest, seleccionar el estado de Sinaloa y elegir el restaurante, hotel o bar de su preferencia.

Sosa Osuna agradeció la confianza depositada en Mazatlán para recibir la edición 2026 y destacó que atraer encuentros de esta relevancia permite generar beneficios que trascienden la realización del propio evento.

“Los grandes eventos deben dejar mucho más que una derrama económica inmediata; deben abrir puertas, generar promoción, propiciar inversiones y fortalecer la competitividad de los destinos. Esa es la visión que impulsa nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde: aprovechar encuentros de esta relevancia para proyectar nuestras fortalezas, generar nuevas oportunidades para el sector y consolidar a Sinaloa como un destino cada vez más competitivo en México y en el ámbito internacional”, puntualizó.

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Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de los establecimientos nominados, entre ellos Walter Ortega (BRVO Bar), Jessica Arias (Vinitivo Wine Bar), Leonardo Camacho (Casa Lucila Hotel), Paulina Molina (Dreams Hotel), Armando Lizárraga (El Cid Marina Hotel & Beach Resort), José Gámez (Pueblo Bonito Vantage y Pueblo Bonito Emerald Bay), César Andrés López (Callos y Aguachiles Los Olivos) y Luis Osuna (Cayenna, Humaya y Panamá).

Asimismo, participaron Luis Ruelas (Zen by Zasshi), Martín González (Bottega), Daniel Bernal (ATOL), Víctor Guzmán (Hector’s Bistro), Irak Roaro (Lobo Grande), Armando Ariel Mendoza (Mar de Fondo), Alberto Elizalde (Mariscos Beto), Carlos Coronado (Mariscos Los Polines), Luis Lizárraga (Mariscos Toro Pesado), Andrea Lizárraga (Nao Kitchen), Eric Mandujano, secretario nacional de Canirac, y Cecy Osuna, presidenta de Canirac Mazatlán.

LL