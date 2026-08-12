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Varias sustancias conocidas como "químicos eternos" estarán restringidas a partir de este miércoles en la Unión Europea, donde también se empezaron a aplicar nuevas normas sobre envases destinadas a reducir los residuos.
"A partir de ahora, los envases que estén en contacto con los alimentos y que contengan PFAS [sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas] por encima de unos límites estrictos ya no se podrán comercializar en la UE", subrayó la Comisión Europea en un comunicado.
El uso de esos "contaminantes eternos", casi indestructibles, se está restringiendo cada vez más en todo el mundo, por sus consecuencias nocivas para la salud.
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Las nuevas reglas, criticadas por la industria, forman parte de un paquete de medidas sobre envasado que se aplicarán progresivamente y que busca reducir el volumen total de residuos de envases en la UE un 5% para 2030; un 10% para 2035 y un 15% para 2040.
Sobre todo, se quiere acabar con los residuos de envases de plástico.
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Las cafeterías y restaurantes ya no podrán servir alimentos ni bebidas en recipientes de plástico de usar y tirar.
También quedarán vetadas las botellitas de jabón y champú en los hoteles, las bolsitas de salsas, los envases de plástico para frutas y verduras no transformadas o el film que se utiliza en los aeropuertos para proteger las maletas.
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Los PFAS se utilizan en la industria por sus propiedades antiadherentes, impermeabilizantes o por su resistencia al calor y están presentes en numerosos productos de uso cotidiano.
Según algunos estudios, una exposición prolongada a esas sustancias puede tener consecuencias graves en la fertilidad o favorecer la aparición de determinados cánceres.
mcc
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