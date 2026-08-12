"El alcance internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también es su vulnerabilidad", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Esto, luego de que autoridades estadounidenses acusaron de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas a cuatro mexicanos, presuntos integrantes del CJNG, todos arrestados en República Checa en junio pasado, informó este el martes la Fiscalía del Distrito Central de Florida.

El embajador Johnson escribió en sus redes que estos cargos envían un mensaje claro al CJNG y a otras organizaciones narcoterroristas: "donde quiera que operen, los perseguiremos".

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"Junto con nuestros socios en México y nuestra red de aliados alrededor del mundo, los encontraremos y haremos que rindan cuentas. No tienen dónde esconderse. La justicia prevalecerá", advirtió.

El miércoles pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del CJNG, organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la administración de Donald Trump.

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