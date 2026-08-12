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Los diputados federales Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) protagonizaron un pleito este miércoles en la Comisión Permanente. Entre jaloneos, insultos y empujones, los legisladores intercambiaron acusaciones de narcotráfico y censura.
"Eres el vocero del narco" y "representas al crimen organizado" fueron algunos de los señalamientos que el diputado priista lanzó en contra del vocero morenista, quien en respuesta se refirió al priista como "el porro de Alito", en alusión a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional.
Apenas esta mañana y un par de horas antes de la trifulca, el morenista Arturo Ávila ofreció una conferencia de prensa para referirse a Moreno Cárdenas como un presunto delincuente y exigir acelerar el proceso de desafuero en su contra.
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“Por eso lo vemos corriendo a Washington, por eso lo vemos corriendo a Estados Unidos, para presentar un proceso y tratar de que exista injerencia de una autoridad norteamericana en nuestro país. Y eso se llama traición a la patria, que no quede duda”, dijo.
Carlos Eduardo Mancilla, cercano a Alejandro Moreno y quien participó en la zacapela contra Noroña hace un año, en agosto del 2025, confrontó a Arturo Ávila y le soltó: “Este pinche asesino me está amenazando... cobarde… eres un pinche narco, ¿por qué huyes?”.
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Ávila, desencajado, buscaba una puerta para alejarse del priista y lo acusó de ser enviado de su dirigente, además lo llamó nuevamente “porro” y “un hijo de delincuente”.
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Por un momento quedaron frente a frente y se dieron algunos empujones, sin que pasara a mayores este nuevo round que se da en medio de acusaciones del oficialismo a Alito Moreno de traidor a la patria por denunciar en Washington al INE y al gobierno de la 4T.
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