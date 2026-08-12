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La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo donde condena las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 5 de agosto donde reconoció que se excluye a algunos medios de la publicidad oficial, por lo que se solicita al Poder Ejecutivo informar sobre los criterios para la asignación de la misma y frenar la estigmatización y ataques a la prensa.
En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se publicó el punto de acuerdo donde se argumenta que la Presidenta reconoció que se excluye a medios como El Universal, Reforma y TV Azteca en razón de su postura crítica frente al Gobierno Federal.
La senadora indicó que esa razón constituye un uso indebido de los recursos públicos contrario al artículo 134 constitucional y una restricción indirecta a la libertad de expresión y de prensa en términos del Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Ante ello, solicita a la titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de cualquier expresión o práctica que estigmatice, presione o propicie el linchamiento mediático de periodistas y medios de comunicación, y a garantizar, en los hechos y no solo en el discurso, que el ejercicio del gasto en publicidad oficial se sujete a criterios objetivos, no discriminatorios y ajenos a cualquier lógica de premio o castigo por línea editorial.
En el punto de acuerdo se propone que la Comisión Permanente exhorte a la presidenta Sheinbaum, a la Coordinación General de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República, para remitir al Congreso en un plazo no mayor a siete días naturales, un informe público, completo y desagregado por dependencia, entidad y medio de comunicación.
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Lo anterior sobre el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social durante el periodo comprendido del primero de diciembre de 2024 a la fecha, así como los criterios objetivos, cuantificables y verificables utilizados para su asignación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución.
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Se argumenta que la restricción de publicidad a medios críticos es un ataque indirecto a la libertad de expresión y de prensa en términos del Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Por lo cual, se solicita a la titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de cualquier expresión o práctica que estigmatice, presione o propicie el linchamiento mediático de periodistas y medios de comunicación, y a garantizar, en los hechos y no solo en el discurso, que el ejercicio del gasto en publicidad oficial se sujete a criterios objetivos, no discriminatorios y ajenos a cualquier lógica de premio o castigo por línea editorial.
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