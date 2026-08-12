La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa a través de La Mañanera del Pueblo sobre los temas más relevantes de su gobierno y resuelve preguntas de la prensa.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina desde Palacio Nacional y no te pierdas de las noticias más importantes.

Nación 09:07 AM Tras la toma de foto con las y los atletas mexicanos, a las 9:07 de la mañana finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 09:03 AM "El día de hoy sale ayuda para Colombia", informa la presidenta Claudia Sheinbaum tras el sismo ocurrido en el país. Adelanta que el 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2 mil 562 despensas, agua y medicamentos al país.





Nación 09:00 AM Juan Celaya, clavadista olímpico, afirma que representar al Ejército le llena de orgullo.

Nación 08:54 AM La Presidenta comparte que durante su vida ha entrenado ballet, remo, atletismo y actualmente hace ejercicios similares al taichí.

Nación 08:43 AM Sheinbaum Pardo compartió que la propuesta de aumentar las becas para las y los atletas mexicanos ocurrió porque "dieron un gran resultado y además se lo merecen".

Nación 08:35 AM El 16 de agosto se prevé la realización de una Clase Nacional de Box.



Nación 08:29 AM La titular del Ejecutivo reconoció el trabajo de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade). "Estoy muy contenta con el trabajo que está haciendo Rommel", afirmó.

Nación 08:20 AM El director de la Conade informa que habrá premios económicos por medalla para las y los ganadores de los Juegos Centromaericanos 2026.

Nación 08:16 AM Erick Portillo, saltador de altura mexicano, hizo un llamado a que sueñen y trabajen por sus metas. "Nunca permiten que una mente pequeña los convenza de que sus sueños son muy grandes", expresó.



Nación 08:11 AM La mandataria federal anuncia que para el 2027 se aumentarán las becas para las y los deportistas de México.



Nación 08:09 AM Edmundo Alpízar, entrenador de ciclismo, agradeció a la presidenta Sheinbaum el apoyo otorgado al deporte y destacó el esfuerzo de las y los atletas.

Nación 08:05 AM La boxeadora conocida como Lupita Dinamita Torres reconoció el valor de su disciplina al decir que: "el deporte me ha enseñado que se gana y se pierde".

Nación 08:01 AM Osmar Olvera, clavadista mexicano, destaca que "cada medalla se trabajó" y agradeció el apoyo del Gobierno de México. "Se está haciendo historia y se está haciendo de la mejor forma (...) tenemos que transformar el 'y si sí' en un 'aquí sí'", expresó.

Nación 08:00 AM Rommel Pacheco anuncia apoyo para los ganadores de medallas y entrenadores.

Nación 07:56 AM El titular de la Conade destacó la participación de las y los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026. "Todo esto demuestra lo que puede suceder cuando el talento encuentra disciplina, preparación y apoyo", sostuvo. "Gracias por demostrarnos que México tiene talento, gracias por demostrarnos que México tiene disciplina", añadió.

Nación 07:53 AM Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade) informa que la delegación mexicana regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con 407 medallas, de las cuales 167 fueron de oro, 125 de plata y 115 de bronce. "Esta fue la mejor participación de nuestro país en toda la historia de los juegos", expresó.



Nación 07:44 AM En enlace a Yucatán, realizan la entrega de viviendas del Bienestar. La meta en la entidad es la construcción de más de 72 mil viviendas y hasta ahora suman 66% de la meta sexenal.

Nación 07:44 AM La Presidenta de México destaca la participación de atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a quienes recibe en Palacio Nacional.

Nación 07:40 AM A las 7:40 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presienta Claudia Sheinbaum.

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