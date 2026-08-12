Zumpango, Méx.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua), asignó un contrato por 2 mil 975 millones 301 mil 099.18 pesos para la construcción de la planta potabilizadora Zumpango y su línea Norte a las empresas Grupo Impulsor Pajeme S.A de C.V, DII Proyectos S.A de C.V y Structural Engineering & Design-Diec S de R.L de C.V.

La primera también participa con otras dos sociedades mercantiles en la construcción de la planta potabilizadora del Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, obra con costo de 3 mil 230 millones 549 mil 090 pesos.

Las firmas ganadoras participaron de manera conjunta en la licitación pública nacional LO-16-B00-016B00985-N-100-2026 y serán las encargadas de desarrollar el proyecto en la Laguna de Zumpango, cuyos trabajos están programados para iniciar el próximo 18 de agosto de 2026 y deberán terminarse en mil 80 días naturales, es decir, a más tardar el 1 de agosto de 2029.

Los recursos económicos provienen del Fideicomiso No. 1928, denominado “Para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México”, y el proyecto hidráulico cuyo propósito es potabilizar el agua de la Laguna de Zumpango, se ejecutará en territorio de Teoloyucan.

La planta potabilizadora se justifica técnicamente, de acuerdo con la Conagua, en la “necesidad de incorporar una fuente estratégica de abastecimiento que permita fortalecer la seguridad hídrica regional, mediante el aprovechamiento de la Laguna de Zumpango como fuente superficial de suministro”.

Y la justificación social expuesta por la Conagua se basa en que el acceso al agua potable es un derecho, en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que señala como eje prioritario garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes mediante la gestión sostenible del recurso.

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El proyecto permitirá incrementar la disponibilidad de agua potable para la población actual y futura; reducirá la dependencia de fuentes externas o sobreexplotadas, mejorará la continuidad del servicio y disminuirá los riesgos sanitarios asociados al suministro de agua con calidad variable, agregó la dependencia.

“Desde el punto de vista social, el proyecto impacta indirectamente al fortalecimiento del valor ambiental y recreativo de la Laguna de Zumpango, al promover su aprovechamiento bajo un esquema regulado y técnicamente controlado. La incorporación de infraestructura para su potabilización incentiva una gestión más ordenada del cuerpo de agua, favoreciendo su preservación como espacio de uso público y de interés social”, justificó la Conagua respecto del proyecto.

EL UNIVERSAL publicó en julio pasado que la educación ambiental y frenar las descargas de aguas residuales son importantes para el desarrollo del proyecto de recuperación de la Laguna de Zumpango, pues sin ello, la inversión que realiza el gobierno federal tardará en dar resultados, explicaron biólogos.

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