Uno de los eventos más esperados del año de la compañía de Google llegó y con ello anuncios importantes como la llegada de los Google Pixel 11 a México. La nueva generación de este ecosistema cuenta con Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL.

Esta serie de dispositivos llegan potenciados por Gemini Intelligence que le permitirá al usuario tener un asistente inteligente en la palma de su mano.

Además de la llegada de la serie Pixel 11 a México, también llegarán otros dispositivos del catálogo de Google, que incluyen: Google Pixel Watch 5, Google Pixel Tag y Google Pixel Buds Pro 2.

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¿Cuáles son las características de la serie Google Pixel 11?

La nueva serie Google Pixel 11 llega con un procesador Tensor G6. Y cada uno cuenta con diferentes variaciones respecto a sus características.

Google Pixel 11

El Google Pixel 11, llega con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas y con hasta 3,000 nits de brillo. Incorpora 12 GB de RAM, carga rápida y más de 30 horas de batería, según Google. También es compatible con los accesorios magnéticos Google Pixelsnap.

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En este dispositivo encontramos un sistema de triple cámara que incluye una principal de 48 MP, un ultra gran angular y un telefoto 5x, con Super Zoom de hasta 30x. Además, cuenta con una nueva función llamada "Captura Mágica", con la cual se toma el video y fotos y después se edita y selecciona deforma automática una colección de alta calidad para compartir.

La serie Google Pixel 11 llega a México: precio y disponibilidad. Imagen: Google

Google Pixel 11 Pro

Por su parte, el Google Pixel 11 Pro cuenta con una pantalla Super Actual de 6.3 pulgadas con hasta 3,600 nits de brillo. El diseño de este celular ahora es más premium pues renovó su visor de cámara con vidrio de borde integrado en un marco metálico.

En esta versión encontramos opciones de 16 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. Respecto a la cámara, hay dos cámaras mejoradas, una principal de 50 MP y un teleobjetivo con un Zoom Pro de hasta 120x. De igual forma, ofrece un Estabilizador de Video Pro y Video Mejorado de hasta 8K.

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Vale la pena destacar que ahora los modelos Pro, incorporan HiLight, un sistema de luces LED alrededor del flash que ofrece señales visuales cuando el teléfono está boca abajo. De acuerdo con Google, este sistema puede mostrar colores personalizados para las llamadas de tus contactos favoritos o incluso cuando hablas con Gemini.

La serie Google Pixel 11 llega a México: precio y disponibilidad. Imagen: Google

Google Pixel 11 Pro XL

Otro de los modelos que llegan a México es el Google Pixel 11 Pro XL, el cual llega con una pantalla Super Actua de 6.8 pulgadas. De acuerdo con Google, ofrece más de 30 horas de batería y puede alcanzar hasta 75% de carga en aproximadamente 30 minutos con un cargador compatible.

Además, comparte las herramientas de creación, el sistema avanzado de cámaras y el Zoom Pro de hasta 120x que ofrece el Pixel 11 Pro.

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La serie Google Pixel 11 llega a México: precio y disponibilidad. Imagen: Google

Precio y disponibilidad

Por el momento, Google no ha confirmado los precios y fecha de llegada para México. Pero con el precio para Estados Unidos, podemos darnos una idea de cuánto costarían:

Google Pixel 11: 899 dólares a partir de la versión de 256 GB.

Google Pixel 11 Pro: 1,099 dólares a partir de la versión de 256 GB.

Google Pixel 11 Pro XL: 1,299 dólares a partir de la versión de 256 GB.

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