¿Has pensado celebrar Día de Muertos en el Caribe mexicano? Xcaret recibirá a las almas que dejan el Mictlán con un festival dedicado a una de las tradiciones más importantes de México.

En Destinos te traemos los detalles del Festival de Vida y Muerte de Xcaret

Conoce los detalles sobre el festival Día de Muertos Xcaret. Foto: Cortesía Xcaret

Leer también Recorrido nocturno de brujas y leyendas en este antiguo museo de CDMX

¿Qué habrá en el festival de Día de Muertos de Xcaret?

Entre colores, aromas, música, emoción y catrinas, el Festival de Vida y Muerte de Xcaret se prepara para recibir a quienes regresan del más allá.

Durante cuatro días, el festival de Día de Muertos no se queda en un solo lugar, pues en cada rincón del famoso parque del Caribe mexicano encontrarás algo diferente, como las más de 37 ofrendas.

Además, a esta edición número 20, llegarán a la Riviera Maya las tradiciones de Guanajuato, el estado invitado que presentará su arte, gastronomía y más actividades para la familia.

[Publicidad]

Conforme vas recorriendo el parque de Xcaret, la experiencia va cambiando, y podrás encontrarte con escenarios y expresiones multidisciplinarias relacionadas con la celebración:

Teatro: títeres, recorridos escénicos, leyendas y propuestas de compañías invitadas.

Música: mariachi, estudiantina, sones, huapango y música tradicional de la península de Yucatán así como la presentación de Lorenzo Negrete.

Exposiciones y talleres: propuestas inspiradas en la tradición artesanal, exposiciones, murales y talleres interactivos.

Gastronomía: prueba los sabores tradicionales de la región y del estado invitado a través de una muestra gastronómica en 18 stands.

Danza: presentaciones de ballet folklórico, danza contemporánea, rituales escénicos, sones, jarabes guanajuatenses y otras propuestas que unen movimiento y música.

Esta celebración que une lo festivo, lo ancestral y las expresiones contemporáneas, tendrá un concierto de gala con Pandora y Flans.

Podrás encontrar más de 37 altares en el festival Día de Muertos Xcaret. Foto: Cortesía Xcaret

¿Cuánto cuesta la entrada al festival de Día de Muertos de Xcaret?

Hay diferentes tipos de boletos para asistir al festival de Día de Muertos en Xcaret.

[Publicidad]

Si vives en Quintana Roo, puedes acceder a tarifas especiales:

Entrada festival: $909

Entrada Parque Xcaret + Festival: $1,379

Para visitantes de otros estados, las opciones de entrada general son:

Entrada Xcaret de Noche: desde $1,814

Entrada Xcaret Plus: desde $2,980

Entrada Xcaret: desde $2,480

Puedes conseguir tus boletos a través del sitio web oficial del Festival de Vida y Muerte de Xcaret.

[Publicidad]

Si deseas asistir al concierto de gala de Pandora y Flans, considera que el acceso no está incluido en la entrada al festival y deberás adquirirlo por separado.

El festival de Día de Muertos en Xcaret tiene distintos tipos de entrada. Foto: Cortesía Xcaret

¿Cuándo es el Festival de Día de muertos en Xcaret?

La edición número 20 del Festival de Vida y Muerte está programada del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

El evento se lleva a cabo dentro del parque Xcaret, en la Riviera Maya.

[Publicidad]

Prepara tu maleta y descubre en Xcaret cómo se vive una de las tradiciones más emblemáticas del país a unos pasos del Caribe, entre música y leyendas.

Leer también Nueva ruta de Metrobús entre las terminales 1 y 2 del AICM

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters