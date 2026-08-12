Gabriel Soto ya presentó por lo alto en redes a su nueva novia Colibrí, lo hizo el día del cumpleaños de la chef, nutrióloga y terapeuta; el actor de 51 años no hace caso a la crítica y se muestra muy enamorado de quien fue su terapeuta, aunque en medio de las fotos llenas de romanticismo, en redes las críticas lo comparan con el cantante Christian Nodal.

Previo a que hiciera oficial su relación con Colibrí, mantenía una relación sentimental de bajo perfil con La Sinclair, una cantante que se dijo muy decepcionada del actor luego de que éste negara su vículo sentimental con ella.

Y aunque después Gabriel sí admitió la relación, se enfocó más en hablar de su nuevo noviazgo con Colibrí.

Antes de andar con Colibrí y con La Sinclair, Soto mantuvo una relación de seis años con la rusa Irina Baeva, con quien se comprometió sin que finalmente llegaran al altar.

Aunque Baeva siempre lo ha negado, muchos la señalan de ser la tercera en discordia cuando Gabriel estaba casado con Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas.

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Gabriel Soto y Colibrí Jiménez presumen su romance en redes.

Las comparaciones entre Gabriel Soto y Christian Nodal se da porque el cantante de regional mexicano anunció su relación con Ángela Aguilar muy pocos días después de haber terminado con Cazzu, la trapera con la que tiene una hija llamada Inti, quien en ese momento tenía ocho meses de nacida.

Aunque ellos tienen su propia versión de la historia, la propia Cazzu dijo en su momento que los tiempos no cuadraban, por lo que todo indicaba que Christian mantenía una relación a la par, es decir, con ella y con Ángela.

Gabriel Soto y su nueva novia Colibrí Jiménez.

Los comentarios en la publicación de Gabriel Soto no son positivos, pues varios de ellos hacen alusión a la poca madurez emocional y a la cuestionable conducta amorosa del actor.

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"El Nodal de los chavorrucos". "Quien en su sano juicio se enamora de él". "La que se lo queda pierde Jajajaja, corran mujeres con hombres así". "Hoy Colibrí mañana Avestruz escondiendo la cabeza". "La siguiente mujer cuernuda será La Colibrí".

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