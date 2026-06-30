En tres décadas de trayectoria, Gabriel Soto sigue protagonizando telenovelas; se trata de uno de los actores, de melodramas, más prolíficos de Televisa y la televisión mexicana y, así como su desempeño como actor, también ha llamado la atención la actividad de su vida amorosa.

En 1996, hace 30 años, Soto fue premiado con el título de Mister Mundo, durante la primera edición del certamen masculino.

Ese mismo año, el actor, obtuvo una breve participación en la telenovela "Mi querida Isabel" y, a partir de ahí, el actor trabajó, prácticamente, en un melodrama anualmente y, muchos de ellos, como el protagonista.

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Aunado a esto, el actor, un firme creyente en el amor, se dio la oportunidad de relacionarse, con diferentes compañeras del medio y, su historial amoroso, provocó que, en la actualidad, su vida personal sea un asunto que, mediáticamente, llame la atención.

Aracely Arámbula

Soto mantuvo un noviazgo público con Aracely Arámbula; se enamoraron durante las filmaciones de "Las vías del amor", en 2002, a pesar de que ella era la protagonista y, el papel de él, no era de los principales.

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La relación amorosa, al menos, duró poco, sin embargo, 11 año después, los actores se reencontrarían y, sin ningún problema, protagonizaron, junto con Jessica Coch, la obra "¿Por qué los hombres aman a las cabron*s? y, nueve años después, en 2022, trabajaron en la nueva versión de "La madrasta", época en la que Gabriel describió a "la Chule" como "una mujer talentosa".

Martha Julia

En el mismo año que Soto comenzó su relación con Arámbula, se dio una oportunidad con Martha Julia que, después de dejar la televisión por cuatro años, para dedicarse a la maternidad, obtuvo un pequeño papel en "Las vías del amor", pero un gran lugar en la vida del actor.

Pues, a pesar de que se habían conocido un año antes, durante el rodaje de "Amiga y rivales", época en que la actriz afirma que existió un cierto "coqueteo", cuando Soto terminó con "la Chule" fue que se dieron una oportunidad, durante la que la actriz cayó en la cuenta que el actor era el amor de su vida.

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"Sí dije (que era el amor de mi vida) y, lo sostengo, todos hemos tenido un amor más grande que cualquier otro y, en este caso, fue con Gabriel, hasta ahorita, lo puedo decir, fue el amor de mi vida, hasta ahorita, viví con él cosas que, ahora digo, ´ahora sí me enamoré", le dijo la actriz a Aurora Valle en 2023.

Geraldine Bazán

Así como ocurrió con sus relaciones anteriores, Bazán y Soto se enamoraron durante las grabaciones, en 2007, de la telenovela "Bajo las riendas del amor".

Recibieron a su primera hija, Elisa Marie, en 2009, en 2014 tuvieron a Alexa Miranda y se casaron hasta el 2016; se separaron ese mismo año y, su divorcio tuvo lugar dos años después.

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En su momento, Geraldine alegó que la separación se había desencadenado por una aparente infidelidad del actor con una de sus compañeras de reparto, la actriz, de origen ruso, Irina Baeva.

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Irina Baeva

De acuerdo a lo dicho mediáticamente, su relación comenzó en 2016; ellos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela "Vino el amor", donde se hicieron amigos y, cuando trabajaron en teatro, en la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cabron*s?", en 2017, fue que habría comenzado la atracción.

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Su relación duró seis años pues, a pesar de que se comprometieron en 2020, en 2024 anunciaron su separación definitiva; ella aseguraba que se habían casado y él lo negó.

Sara Corrales y Cecilia Galliano

Los nombres de Sara Corrales y Cecilia Galliano fueron dos de los que fueron señalados, cuando el actor sería vinculado formalmente con Irina, con el tiempo, ambas, reconocieron que Soto las había pretendido.

Ana Clara Sinclair

Recientemente, la joven Ana Clara Sinclair, cantante e influencer, reconoció que, como se especuló desde hace tiempo atrás, había sostenido una relación amorosa con el actor de telenovelas, quien, según sus propias palabras, la describía como "el amor de su vida", hasta que terminaron su vínculo y, una semana después, el confirmaría su relación formal con la terapeuta Colibrí Jiménez.

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