Sin importar su trayectoria, de alrededor de 48 años, Eduardo Yáñez, uno de los actores mexicanos que mayor cariño guarda del público, reconoce, sin ningún empacho que, en los años recientes, es él quien busca a los productores para una oportunidad aunque, muchas veces, sea rechazado en el intento.

Yáñez sostuvo una conversación con Matilde Obregón, esta no era la primera entrevista que entablaban pero, en ella, el histrión, con 48 años de trayectoria detrás suyo, habló de su impetú para seguir desenvolviénose como actor.

Yáñez, no le teme a pedir trabajo pues, pese a que, luego del éxito que supuso para él, protagonizar, novela tras novela, hoy, está enfocado en seguir trabajando y cultivando su capacidad interpretativa.

Lee también Gustavo Petro responde a Karol G, luego de que la cantante hiciera petición al presidente electo colombiano

Por lo que, cuando Mati Obregón lo cuestionó a si, el ser rechazado, se sentía afectado, con toda convicción, él lo negó; estas son sus razones:

"Yo toco puertas, no tengo pena, me mandan a la chingad* muchas veces, (no se siente), es que ya me acostumbré, ya no se siente ni madres, (...) yo, me hice un descarado tocando puertas, no tengo ninguna pena en enterarme de un proyecto y ofrecer mis servicios, es parte de la carrera", dijo con la sencillez y el humor que le caracteriza.

[Publicidad]

El actor, de telenovelas como "Destilando amor" y "Fuego en la sangre" reconoció que, en principio, cuando las propuestas comenzaron a mermar y, tuve la determinación de buscar trabajo y, era rechazado, sí lo padeció".

Lee también Muere la actriz Gabriela Fleritt, su hija y uno de sus dos nietos, durante los terremotos de Venezuela

"La primera vez que te mandan a la... que te botan, pues, ¿sientes horrible, no?, la segunda, te emput*s, te enojas, (dices),´¿cómo creen?, si llevo tantos años de carrera´, todo es un diálogo interno, por lo regular, es fatídico, pero te vas acostumbrando, pero alguien, en EU, me dijo ´no es personal", precisó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc