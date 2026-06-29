Tras cinco días de búsqueda, la familia de Gabriela Fleritt, actriz y comediante venezolana, confirma que ya han hallado los cuerpos sin vida, no sólo de ella, sino de su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos nietos, Mariano; el único sobreviviente de los terremotos fue su otro nieto, el pequeño Sebastián.

Luego del siniestro que, hasta la fecha y, de acuerdo con cifras oficiales, ha arrebatado la vida de alrededor de mil 450 venezolanos, la familia Fleritt mostró la angustia que le embargaba el desconocer el paradero de cuatro de sus integrantes.

Se trataban de Gabriela, su hija Andrea y los dos hijos de la joven, Mariano y Sebastián, ambos, menores de edad.

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El mayor promotor de su búsqueda fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt que, a través de distintos post, solicitó ayuda de sus conciudadanos para que se dieran cita en Residencia Las Palmas, ubicada cerca de la parroquia Macuto, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos y, donde residía doña Gabriela con su familia.

Todavía el día de ayer, domingo 28 de junio, el joven habló de la impotencia que experimentaban él, su padre y algunos de sus tíos, ya que eran los únicos que estaban buscando entre los escombros del edificio donde vivían, mientras que la residencia con la que colindaba, era asistia por alrededor de 100 personas.

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"Es increíble como en el edificio de al lado, más de 100 personas ayudando y sacando escombros, junto con ayuda de autoridades y, en el edificio Las Palmas sólo estábamos ocho personas, con uñas, dientes, mandarrias y convicción", escribió.

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En ese momento, los Fleritt ya habían encontrado a Sebastián, el nieto mayor de la actriz, mientras, guardaban las esperanzas para rastrear al resto de la familia, quienes pensaban que tal vez se habían refugiado en otro sitio, tras los efectos del siniestro.

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Familaires de la actriz Gabriela Fleritt y la imagen con la que buscaban ayuda para encontrarla a ella, su hija Andrea y sus dos nietos, Mariano y Sebastián. Foto: Instagram, vía @efleritt19

Lamentablemente, durante la media noche, el joven dio a conocer que ya habían encontrado los cuerpos de los tres integrantes de la familia que restaban, todos ellos, sin signos de vida.

"Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Lava y Mariano Serrano".

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Además de agradecer por todas las muestras de apoyo y solidaridad que recibieron en los últimos cinco días, Eduardo expresó que, de ahora en adelante, la familia tendrá que unirse y fortalcer sus lazos para entregar toda su protección y cuidado a Sebastián Landi, el único hijo de Andrea que sobrevivió a los terremotos.

"Hoy, nuestro compromiso permanece firme con a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano, lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor".

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melc