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Este viernes 14 de agosto, Ernesto Laguardia presumirá un nuevo look en la fiesta que se celebra cada semana en “La casa de los famosos México”, luego de cumplir una promesa que implicó un cambio radical en su cabello.
El actor y presentador de televisión estuvo en riesgo de ser eliminado del reality, por lo que prometió a la audiencia que se raparía si lograba permanecer en la competencia.
“Tengo que pagar mi apuesta con el público”, dijo esta semana durante una charla con Memo Schutz, Gema Garoa, Brianda Deyanara, Aldo Rendón, Arantza Ruiz, Yanet García y Fede Vigevani, quien ya salió del programa.
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Finalmente, Laguardia puso su cabello en manos de la creadora de contenido Karina Torres, quien se encargó de realizarle el corte.
En redes sociales ya comenzaron a circular los primeros momentos del cambio de look. En el video, Torres toma la máquina y, con concentración, comienza a rebajar los costados de la cabeza de Laguardia, quien observa el proceso frente al espejo.
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En esta ocasión, Karina conservó una franja de cabello más larga en la parte superior.
La escena llevó a algunos usuarios de redes sociales a compararla con un momento de la telenovela “El privilegio de amar”, donde Cynthia Klitbo se rapa por completo.
La actriz también estuvo cerca y ayudó a recoger los cabellos que iban quedando en el piso.
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Aldo, por su parte, dijo bromeando: “Córtaselo horrendo”.
Pero este podría no ser el último cambio de imagen de Laguardia dentro de la casa. Anteriormente, también le habían sugerido perforarse, ante lo que respondió entre risas: “Para el otro reto. Voy a salir de aquí muy diferente”.
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