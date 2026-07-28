Una charla casual entre los habitantes de "La casa de los famosos México" terminó convirtiéndose en un viaje hacia uno de los mejores recuerdos de Ernesto Laguardia: la vez que conoció y trabajó con David Lynch.

Durante una conversación sobre las trayectorias profesionales de los habitantes, el actor sorprendió a sus compañeros al contarles que formó parte de "Dune", la versión cinematográfica de Lynch y que fue grabada en México a mediados de los 80.

Laguardia contó que su participación ocurrió cuando aún llevaba una vida muy distinta a la de actor; y es que, en aquel entonces trabajaba en un banco y terminó en el casting por pura casualidad.

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"Llegué a un casting en los Estudios Churubusco y me invitaron a comer a un restaurancito porque no encontraba el lugar de la audición", recordó.

El protagonista de "Quinceañera" explicó que mientras comía llegó un estadounidense y, aunque no tenía ni idea de quién era, empezaron a hablar de diferentes temas.

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"De repente llegó un gringo y me dijo: ‘¿me puedo sentar?’. Estuvimos platicando de la vida, de cine, de música y al final le dije: ‘¿usted qué hace aquí?’... y me dijo: ‘Yo soy el director, me llamo David Lynch’”, contó entre el asombro de sus compañeros.

Laguardia confesó que en ese momento se sintió muy apenado, pero el cineasta trató de hacerlo sentir mejor y hasta le ofreció el papel.

Ernesto tuvo una participación secundaria; sin embargo pudo compartir escena con grandes personalidades como Sting, Kyle MacLachlan, Patrick Stewart y Kennet McMillan, entre otros.

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