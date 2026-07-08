Ernesto Laguardia cambiará los foros por el encierro. Tras más de 40 años interpretando personajes, ahora deberá ser él mismo en La Casa de los Famosos México.

El impacto del anuncio fue inmediato, pues incluso en una taquería comenzaron a reconocerlo y a hablarle del reality show.

“Entré y la reacción me sorprendió. Digo, siempre llegas a los restaurantes y te saludan, te tomas fotos, pero ayer fue una cosa impresionante, me dio muchísimo gusto”, cuenta Laguardia.

El actor, recordado por personajes como Pancho en la telenovela Quinceañera, reconoce pertenecer a una generación que creció lejos de las plataformas digitales; sin embargo, más que rechazarlas, busca entenderlas y acercarse a audiencias.

“Las redes sociales son un mundo que a mí se me hace muy apasionante, con el que yo no crecí, pero me gustaría adentrarme para estar en contacto con el público”.

Esta conexión ya comenzó a vivirla después de realizar una transmisión en vivo, donde descubrió el impacto que puede tener una plataforma digital y el cariño de las personas fuera de México.

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Con esta divertida imagen se dio a conocer al primer habitante de la cuarta tempo rada del reality mexicano. Foto: TELEVISA UNIVISION

“Se unieron miles y miles de Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Perú y otros países”, recuerda.

“Yo creo que es un experimento social muy interesante y un experimento para mí como artista y con el público, que siempre me hace el favor de darme los mejores ánimos”.

El reality arrancará el 26 de julio a través de Las Estrellas y ViX.

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