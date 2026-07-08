La ausencia de bebidas alcohólicas divide opiniones en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México. Si bien hay aficionados que no están de acuerdo con la restricción porque el ambiente “se pone mejor con alcohol”, también hay quienes aseguran “hay personas que no se saben comportar”.

Para algunos asistentes, la decisión prioriza la seguridad en el centro mundialista instalado en el Zócalo. Esa es la postura de Pilar, aficionada que viajó desde Costa Rica para vivir de cerca el torneo de la FIFA.

“Entiendo la lógica de la medida. Las personas, cuando están alcoholizadas, tienden a comportarse peor. La euforia, el futbol y el alcohol son una mezcla complicada”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El dispositivo de seguridad contempla una revisión en las pertenencias de los asistentes. Aun así, los fanáticos encuentran formas de ingresar bebidas alcohólicas, por lo que se han realizado operativos de decomiso.

“Se pone mejor con bebidas alcohólicas, pero también entiendo que la gente no se sabe comportar. Aunque sea deberían poner un límite de dos cervezas por persona”, lamentó Guillermo, aficionado de raíces mexicanas que viajó desde Estados Unido, acompañado por su familia.

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