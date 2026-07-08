El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el anuncio de Toyota de que trasladará la producción de su modelo Tacoma de Tijuana, Baja California, a San Antonio, Texas, decisión que atribuyó a su política arancelaria.

“Toyota se traslada de México a Estados Unidos [¡a Texas!]. Es algo de gran importancia. ¡Los aranceles están surtiendo efecto!”, valoró en su red Truth Social.

El lunes, Toyota anunció una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, un proyecto que incluirá el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Tijuana.

La japonesa explicó que la transferencia se realizará de manera escalonada en cuatro años y para fortalecer su capacidad manufacturera en América del Norte.

Subrayó que mantiene su compromiso con sus operaciones en los tres países de la región, mientras que reiteró su respaldo a una pronta renovación del T-MEC, al considerarlo fundamental para la competitividad regional.

El presidente de Toyota Norteamérica, Ted Ogawa, afirmó que la expansión refleja la confianza en la manufactura de EU. Con información de EFE

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