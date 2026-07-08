Las expectativas de crecimiento de los analistas del sector privado para la economía mexicana se mantuvieron estables después de que Estados Unidos rechazó extender a 2042 la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante la revisión sexenal que se llevó a cabo la semana pasada, lo que activó las revisiones anuales de aquí a 2036.

De acuerdo con la Encuesta Citi de Expectativas, publicada este martes, la mediana de los pronósticos sobre la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de México permaneció en 1.1% para 2026, la misma tasa reportada hace dos semanas. Las estimaciones de los participantes van de 0.5% a 1.5%.

Para 2027, el consenso mantuvo su previsión de un crecimiento de 1.8%, con un rango de 1.0% a 2.3%.

En política monetaria, la mediana de las expectativas para la tasa de referencia del Banco de México al cierre de 2026 permaneció en 6.50%, con estimaciones de 6.25% a 6.75%. A finales de 2027, el consenso la ve en 6.50%.

La mayoría de las especialistas no especificó cuándo prevé el siguiente movimiento de la tasa de interés. Entre quienes sí lo hicieron, las opiniones se dividieron entre un alza de 25 puntos base y un recorte de esa magnitud.

Sobre el tipo de cambio, los analistas mantuvieron su escenario de un dólar en 17.92 pesos al cierre de 2026. A finales de 2027, el consenso continuó ubicando la paridad en 18.50 unidades.

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Las expectativas de inflación registraron ajustes marginales. Para el cierre de 2026, la previsión de inflación general disminuyó de 4.23% a 4.15%, mientras que la estimación de la tasa subyacente permaneció en 4.20%.

Para 2027, el pronóstico de inflación general aumentó ligeramente de 3.80% a 3.84%, en tanto que la subyacente se mantuvo en 3.85%.

Para junio, el consenso anticipó una inflación general mensual de -0.15% y una subyacente de 0.32%.

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Durante julio, los analistas proyectan variaciones mensuales de 0.34% y 0.31%, respectivamente.

Este lunes, S&P dio a conocer que México enfrentará una persistente incertidumbre entre los inversionistas y un débil crecimiento económico mientras se prolongan las negociaciones para revisar el T-MEC.

La agencia calificadora considera que, pese a las tensiones comerciales, México conservará un acceso preferencial al mercado estadounidense, donde el intercambio comercial alcanzó 801 mil millones de dólares tansólo en 2025.

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No obstante, la agencia consideró que un proceso prolongado de negociación frenará la inversión y mantendrá una expansión económica cercana a 1% para 2026.

Señaló que la combinación de bajo crecimiento y presiones fiscales limita la consolidación de las finanzas públicas y advirtió que podría recortar la calificación del país en los próximos 24 meses si no se reducen los déficits o si se deterioran los vínculos comerciales con Estados Unidos.

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