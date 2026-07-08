Estrasburgo.— El Parlamento Europeo tiene previsto dar hoy su consentimiento a la modernización de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y México, aunque persisten numerosas preocupaciones en materia de derechos humanos, seguridad y Estado de derecho.

Entrevistado en su despacho, en el décimo piso del edificio Louise Weiss, el coponente del informe y resolución presentada al pleno, el eurodiputado Borja Giménez Larraz, señala a EL UNIVERSAL que “las preocupaciones fundamentalmente son todo lo que respecta a los problemas de corrupción; sabemos que México ocupa la última posición entre 38 miembros de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] en percepción de corrupción, lo que es un problema importante, por lo que esto pueda afectar a la seguridad jurídica”.

También hay cuestiones, añade, “en el ámbito político, lo que respecta a los homicidios, la violencia política, la impunidad estimada en un 95%, la extorsión y la seguridad pública desde una visión general”.

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Sigue siendo muy preocupante, explica, el tema de los desaparecidos, que superan las 125 mil personas; los asesinatos de defensores de derechos humanos, los crímenes contra periodistas, la violencia extrema estimada en 4 mil 783 incidentes en 2025 y la violencia de género y las elevadas tasas de feminicidio.

Igualmente provocan debate las reformas que afectan a los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, pilar central de la transición democrática del país.

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Otro tema que genera preocupación es la reforma al Poder Judicial, la existencia de un modelo basado en la elección de los jueces por parte de los ciudadanos con una participación de sólo 12%.

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“Ya no es un asunto de los actores políticos que participan en esto, sino de las propias empresas europeas que han señalado que esto puede generar cierta inseguridad jurídica. El fortalecimiento del Estado de derecho, la solidez institucional son cuestiones fundamentales para garantizar credibilidad y para que las empresas europeas también se sientan cómodas a la hora de invertir en México, lo que es positivo para ambas partes”.

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El plenario de Estrasburgo tiene previsto dar consentimiento para la celebración del Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la UE (Acuerdo Global Modernizado o AGM), con el fin de modernizar el marco institucional en vigor desde 2000.

Los eurodiputados también pretenden dar su visto bueno al acuerdo que permitirá la entrada en vigor de las disposiciones comerciales actualizadas, antes de que los Estados miembros concluyan los procesos de ratificación interna del AGM. La resolución que será votada en el plenario va acompaña de un informe con vistas al procedimiento de aprobación del AGM y que recoge de manera puntual las preocupaciones expuestas por Giménez Larraz.

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El documento destaca que “los retos graves y prolongados en materia de seguridad y delincuencia organizada siguen deteriorando la confianza en las instituciones y socavando el Estado de derecho, los derechos humanos y la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal, así como causando desplazamientos forzosos internos y fomentando la migración”.

En la antesala a la votación, el hemiciclo fue foro de debate entre los eurodiputados y el Comisario Europeo de Comercio, Maros Sefcovic, sobre la asociación UE-México.

Relaciones a un nuevo nivel

Sefcovic resaltó la importancia del acuerdo, dijo que elevará a un nuevo nivel las relaciones, modernizará el marco jurídico y creará nuevas oportunidades comerciales al liberar 99% de los productos agroalimentarios, simplificar las normas de origen, fortalecer la cooperación en materias primas esenciales, garantizar el acceso a licitaciones públicas y ofrecer nuevas oportunidades en servicios, como telecomunicaciones y transporte.

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“Como se ha dicho en el informe provisional que acompaña el debate, la UE y México son socios afines, tenemos que fortalecer estos lazos y trabajar conjuntamente en relación con los retos globales”, dijo Sefcovic, eslovaco.

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“Enviamos un mensaje claro a nuestros socios: Europa cree en un comercio justo, alianzas fuertes y, sobre todo, en este caso con México”.

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Durante las intervenciones, la eurodiputada de los Verdes, Anna Cavazzini, dijo apoyar el acuerdo modernizado, pero tiene dudas sobre sus beneficios, al no incluir un capítulo sobre sustentabilidad y al otorgarle a los inversores en combustibles fósiles un “poder desproporcionado”.

La eurodiputada Eniko Gyori, del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, recriminó a la Comisión Europea por guardar silencio ante lo que llamó “destrucción de la democracia” por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En 2016, luego de constatar que los mecanismos de trabajo habían quedado obsoletos, las partes iniciaron negociaciones para actualizar sus relaciones regidas por el Acuerdo Global. Para abril de 2018, los socios llegaron a un principio de acuerdo, pero por diferencias, primero sobre la arquitectura y después por la reforma energética en México, el proceso quedó paralizado hasta enero de 2025 cuando se alcanzó el acuerdo definitivo.

Con el voto favorable en el Parlamento Europeo, Europa concluye sus procedimientos, a reserva de un trámite meramente puntual en el Consejo Europeo. Para que entre en vigor la parte comercial, sólo se necesita que el Congreso mexicano cumpla con la parte que le corresponde.

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