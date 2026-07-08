México vendió más mercancías que nunca hacia Estados Unidos y extendió su liderazgo como socio comercial, indican datos que el Departamento de Comercio dio a conocer el martes.

Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron hacia la Unión Americana alcanzaron un valor de 54 mil millones de dólares durante mayo, 17% más que en el mismo mes del año pasado y la mayor cifra mensual desde que hay registro, a partir de 1985.

Desde agosto de 2022, México logró superar a Canadá y China como principal proveedor de Estados Unidos, al concentrar 17% de todas las compras en el exterior que lleva a cabo el país que gobierna Donald Trump.

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México también es el país que más importa productos fabricados en Estados Unidos y compró 33 mil millones de dólares en mayo, igual 17% por arriba de hace un año a pesar de los aranceles de 50% al acero y aluminio, así como 25% para los automóviles fabricados en territorio nacional.

La Secretaría de Economía destacó que las exportaciones a Estados Unidos marcaron un récord en mayo, mientras que las importaciones de productos estadounidenses también subieron.

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“México se consolida como el mayor socio comercial de EU, por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

México es socio líder de EU; exportación marca récord

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“El récord de exportaciones históricas de México a Estados Unidos se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado estadounidense, la mejor a nivel mundial”, indicó mediante un comunicado.

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“En el contexto de mayores aranceles impuestos por Estados Unidos a nivel global México sigue rompiendo récords de exportaciones a ese país”, reiteró el también excanciller.

El especialista en comercio de la Universidad Iberoamericana, Gerardo Herrera, dijo que existe incertidumbre por la decisión de que llevar a cabo revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a pesar de que se mantendrá hasta 2036, porque pueden realizarse cambios en las reglas del juego.

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“Esa revisión genera mucho ruido en Estados Unidos por las elecciones intermedias que se realizarán en noviembre próximo, por ello, el gobierno mexicano tiene que sentarse a negociar con su contraparte para resolver en lo que se espera cambien los tiempos políticos o mientras pasa la tormenta”, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Destacó que los aranceles sólo aplican a productos que incumplen las reglas de origen, es decir, carecen del porcentaje de componentes manufacturados en Norteamérica que marcan las reglas.

Por ejemplo, de acuerdo con las cifras del gobierno mexicano, el arancel a los autos no es de 25%, sino de cerca de 15%, porque se descuenta el porcentaje de componentes del auto que se fabrican en territorio nacional. Gerardo Herrera añadió que el impacto de los aranceles de EU no es tan fuerte como podría pensarse, aunque a largo plazo amenaza con afectar las inversiones.

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