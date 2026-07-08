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Mientras a nivel gubernamental sigue una discusión entre México y España por la conquista de hace 500 años, en términos cinematográficos la unión entre creadores de ambos países sigue y ya hay por lo menos este año un puñado de coproducciones como la cinta Tiempos grises.
De acuerdo con datos extraídos del Anuario Estadístico del Cine Mexicano editado por el Imcine, durante 2025 hubo 19 coproducciones, siete más que las de 2024, varias de ellas en vías de estrenarse en ambos continentes.
Tiempos grises es una historia de terror filmada en Oña, un pueblo de Burgos, escrita, actuada, dirigida y producida por el connacional Frank Rodríguez (Bendito corazón y Dinastía Casillas) y coprotagonizada por el español Sergio María (Obayifo project).
“Es una película de terror psicológico en donde un matrimonio que cumple su aniversario siete se quiere ir a una casa increíble en España y, cuando llegan, se dan cuenta que no es el lugar que les vendieron, pero es también un lugar del que no pueden salir”, informa Rodríguez.
Las tapatías Lilu Films y Tres Ilusiones Films son las casas productoras mexicanas, mientras que María Films de España, contando con el apoyo de Burgos.
Frank fue quien decidió trasladar el filme a tierras ibéricas, donde ya había trabajado como actor en dos cintas pasadas.
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Tiempos grises tuvo un costo de medio millón de euros, es decir, unos 10 millones de pesos, durante los 20 días de rodaje.
“Me di cuenta que fuera de Madrid pasa lo mismo que aquí con la Ciudad de México, o sea, hay otro universo para hacer cine en otros lugares, nada más que en España hay un fondo para apoyar películas de la localidad”, detalla.
“Es posible que en México pudo haber costado menos la producción, pero las carreteras, los suelos de allá, no están en Mazamitla o Cuernavaca, por eso quisimos llevarla allá, pero aparte desde el guion estaba un pueblo como ese, con ancianos, como estaba escrito”, explica el creativo.
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La cinta completa su elenco principal con Nora Cervantes y Pao Soppe, encontrándose ahora en fase de posproducción, para su estreno en 2027. La dirección de fotografía recayó en el también mexicano Rafa Altamira.
“Es la primera película que hacemos fuera de Guadalajara y eso nos ha abierto las puertas”.
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