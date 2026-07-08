Las armadoras establecidas en México exportaron 300 mil vehículos ligeros durante junio, de acuerdo con datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgó el martes.

Se trata de una disminución de 9.2% contra el mismo mes del año pasado y es el descenso más pronunciado desde que inició 2026.

Las caídas más significativas fueron de Mercedes Benz, cuyas exportaciones se hundieron 64.5%, seguidas de Audi, -55.7%; Nissan –46%; Mazda –24.6%, y Ford –15.2%.

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La producción de autos también disminuyó 1.9% en junio, al fabricar 354 mil unidades.

Desde el año pasado se registran reestructuras en las fábricas que operan en territorio nacional y que trasladaron líneas de producción a Estados Unidos, que cobra 25% de aranceles a las exportaciones de automóviles de México y Canadá.

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Esta tasa es superior a la que tienen países asiáticos y europeos de 15%, advierten expertos.

Además del arancel, la industria automotriz debe cumplir con reglas de origen, lo que les resta competitividad, dijo la asesora especial senior de The Business Council of Canada, Sahuna Hemingway.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que es un punto a discutir con Estados Unidos el tema de los aranceles y el contenido regional.

“Es uno de los argumentos más importantes de México” en la negociación del T-MEC porque “tenemos reglas de origen más altas y complejas del mundo”, declaró.

“Ningún competidor tiene que tener 75% de integración regional y un arancel de 25%, pero Corea del Sur, Japón y la Unión Europea tienen 15% de aranceles y sin reglas de origen”, dijo Ebrard.

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Se suman los planteamientos que puso sobre la mesa la Unión Americana como incrementar de 75% a 85% el contenido regional en los vehículos y obligar a las plantas en México a elevar los salarios de 16 dólares por hora a más de 23, advierten industriales.

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