La inversión física, el principal motor del crecimiento económico a futuro, se aceleró 4% durante abril en comparación con marzo de este año, informó ayer el Inegi.

Es el segundo avance seguido y el mejor desempeño desde noviembre de 2020, cuando se incrementó 6.1% al restar inflación y estacionalidad.

El resultado se debe a que la inversión en construcción de viviendas creció 12.4%, ya que el capital para obras no residenciales aumentó sólo 0.1%, mientras que el gasto en maquinaria y equipo se elevó 2%.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, indicó que el crecimiento responde a la construcción residencial, los proyectos privados y la importación de maquinaria.

“Pudieron influir obras relacionadas con movilidad, aeropuertos, estadios, transporte y adecuaciones urbanas en las ciudades sede del Mundial de Futbol”, dijo a EL UNIVERSAL.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, ve probable que parte de esta recuperación responda al arranque de inversiones vinculadas a la celebración del Mundial.

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