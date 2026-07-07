Al preguntar “¿Quién mintió?”, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que por el bien de México y de la relación con Estados Unidos es importante que salga a la luz y que se esclarezca toda la información sobre la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hoy se presentaría un informe detallado de este caso, tras la reciente difusión de imágenes y la exposición del avión en el que fue trasladado El Mayo Zambada.

La Titular del Ejecutivo federal aseguró que este caso es de relevancia nacional y de la relación con el gobierno estadounidense.

“La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de Estados Unidos y las de entonces, muy relevante.

“Porque todo esto, como se dijo en su momento por el presidente López Obrador y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral (…). Es muy importante que todo esto salga a la luz”, declaró.

La Mandataria federal señaló que el combate a la delincuencia organizada no puede justificar la intervención en México, y manifestó que “nosotros no hacemos injerencia allá”.

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“La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación. Nosotros no hacemos injerencia allá, porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención, incluso. Entonces, es muy importante que todo esto salga a la luz”, reiteró la Presidenta.

Luego de que dejó pendiente el tema la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que alistaba para hoy un informe sobre la detención de El Mayo e insistió en que hubo participación de agencias de Estados Unidos.

Mencionó que la tarde de ayer tendría una reunión con los titulares de distintas dependencias para abordar el informe, además de que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informara de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

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“Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura de El Mayo Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje”, una actuación de Estados Unidos o de algunas agencias de ese país, señaló.

“Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México (Ken Salazar), que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió.

“Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales”, resaltó.

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“Pero también defendemos, al mismo tiempo, la soberanía y tienen que esclarecerse hechos y eso es muy, muy relevante”, comentó la Titular del Ejecutivo federal.

Puntualizó que en este informe se haría una línea del tiempo sobre este caso, pero además desde el año 2000.

“No se trata —porque así lo van a tomar los adversarios—, de no combatir a las organizaciones criminales. Si alguien las ha combatido somos nosotros en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley”, subrayó Sheinbaum.

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En otro tema, la Presidenta dijo que a ocho años de la llegada de la Cuarta Transformación el pueblo mexicano vive mejor.

Destacó que desde el triunfo electoral en 2018 del expresidente Andrés Manuel López Obrador, 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, ha aumentado significativamente el salario mínimo, el peso está fortalecido y la inflación ha bajado.

“La gran diferencia es que antes se gobernaba para unos cuantos y el poder económico tenía la influencia sobre el poder político, y eso ya no. Hoy se gobierna para el pueblo y el pueblo vive mejor”, mencionó.

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Previo a su Segundo Informe de Gobierno, que se llevará a cabo en septiembre, adelantó que en el segundo semestre se notarán mejores indicadores económicos.

“Está bien el peso, la inflación bajó y vamos avanzando y este semestre se va a notar todavía más la actividad económica, este segundo semestre de 2026”, apuntó la presidenta Sheinbaum.

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