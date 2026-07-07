Ismael El Mayo Zambada ha pedido, en un documento dirigido al juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, tener en consideración su estado de salud, así como su continua cooperación, a la hora de emitir la sentencia en su contra.

En un documento presentado este martes, Frank Pérez, abogado de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, reconoció que “la sentencia que le será impuesta por la Corte le impedirá cualquier posibilidad de salir en libertad en el futuro”.

Sin embargo, destacó que su cliente ha aceptado “inequívocamente” su responsabilidad en los delitos que se le imputan “desde su llegada involuntaria a Estados Unidos, hace dos años”; que se declaró culpable y le evitó a Estados Unidos un juicio engorroso.

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