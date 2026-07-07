La OTAN se reúne hoy y mañana en Ankara, en una cumbre que, en cualquier otro momento, habría sido una cita de rutina. Pero ahora la alianza llega a Turquía bajo la presión de Donald Trump, quien ha vuelto a convertir una vieja queja estadounidense: que Europa gasta poco en defensa, en una amenaza mucho más seria: si los aliados no pagan más, Estados Unidos podría dejar de ser el garante automático de la seguridad europea. ¿Estamos ante una OTAN más fuerte o más frágil? Rodrigo De León González, analista geopolítico, nos habla al respecto.

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