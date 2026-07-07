Nación | 07-07-26 | 05:16 | Angélica N.R. |

Con 16 años y ocho meses, el delantero Pelé [Edson Arantes Do Nascimento] debutó con la escuadra brasileña frente a Argentina en la Copa Roca. El marcador fue de 2 a 1, con el triunfo para Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Pelé fue el jugador más joven del equipo sudamericano; él mismo coronó su presentación con el único gol del encuentro al minuto 32.

Ocurrió el 7 de julio de 1957, la Copa Roca se reanudaba luego de que en 1945 se había suspendido. El primer tiempo fue equilibrado para ambos equipos y en el segundo los brasileños atacaron más, pero en desorden. Así inició la carrera de El Rey del balompié.

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