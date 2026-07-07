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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta a los ataques iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el mando militar estadounidense.
"Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", afirmó CENTCOM en su cuenta de X, que acusó a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por "civiles inocentes" en una vía marítima internacional.
Estados Unidos detalló que las operaciones buscan "imponer costes elevados" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y enmarcaron sus operativos como una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.
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Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró en un comunicado que "responsabiliza al gobierno estadounidense de las consecuencias de este incumplimiento de compromiso".
“Esto se produce después de que Estados Unidos, ya sea directamente o a través de las acciones del régimen israelí contra el Líbano, haya cometido repetidamente violaciones, tanto menores como mayores, de varias disposiciones del memorándum durante los últimos 20 días”, dijo el ministerio.
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Añadió que Irán tomará "todas las medidas" que considere necesarias para defender su seguridad nacional.
Los nuevos ataques se producen en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pese al alto el fuego alcanzado entre ambos países, con el estrecho de Ormuz convertido en un foco de disputa por su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas.
Según las autoridades estadounidenses, Irán atacó en las últimas horas a tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque gasero de bandera catarí y un petrolero saudí, en incidentes que provocaron daños materiales pero no dejaron víctimas entre las tripulaciones.
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Qatar y Arabia Saudita responsabilizaron a Teherán por los ataques y denunciaron que ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el suministro energético.
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La escalada llevó a Washington a retirar el alivio temporal concedido a Irán como parte del marco de entendimiento alcanzado en junio, que había permitido determinadas operaciones relacionadas con el petróleo iraní.
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El Departamento del Tesoro revocó la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la sustituyó por la X1, eliminando la autorización previa para esas actividades y estableciendo el proceso de cierre ordenado de las operaciones ya permitidas.
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