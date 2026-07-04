Teherán.- Irán nombró al almirante Alí Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite que trata de mantener el control del estrecho de Ormuz en un pulso con Estados Unidos.

Ozmaei fue nombrado en el cargo tras haber estado al frente de la Quinta Región Naval de la Guardia, que se extiende por las sureñas islas iraníes de Qeshm y Kish, en el golfo Pérsico, según la agencia iraní DefaPress, vinculada a organizaciones de defensa del país.

El almirante sustituye a Alireza Tangsiri, el anterior comandante de las fuerzas navales de la Guardia fallecido en un ataque aéreo estadounidense-israelí durante la guerra en marzo, y a quien Tel Aviv acusó de ser el responsable del cierre del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Teherán durante el conflicto.

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En su primer mensaje como comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria y con motivo del segundo día de los funerales del asesinado líder supremo iraní Alí Jamenei, Ozmaei afirmó que la "venganza divina" contra Estados Unidos e Israel "no está lejos".

Irán anunció la reapertura del tráfico marítimo por Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con EU para poner fin a la guerra. Foto: AFP

Además, aseguró que los miembros de la fuerza naval y los "guardianes del estratégico estrecho de Ormuz" continuarán "con firmeza y determinación" el camino de Jamenei, quien murió en el primer día de la guerra el 28 de febrero.

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Irán anunció la reapertura del tráfico marítimo por Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben hacerlo con su permiso por las rutas establecidas por Teherán.

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En las últimas semanas las tensiones volvieron a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz.

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Tras esos choques, las dos partes mantuvieron negociaciones indirectas esta semana en Catar para tratar el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra.

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