El director de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, y el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, no escatimaron elogios mutuos durante la primera jornada de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Cole calificó a García Harfuch como “un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos”. El funcionario mexicano agradeció a Cole “por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados para nuestras naciones”, y afirmó que desde la llegada de Cole al cargo, “la información ha fluido mucho más rápido”.

En la cita, que se celebra hasta el jueves a puertas cerradas y sin acceso para la prensa, participan cerca de medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores de IDEC, una plataforma creada en 1983 en la que se discuten planes y estrategias de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas.

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El director de la DEA, Terry Cole, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participan en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires. Foto: Especial

El evento exhibió la buena relación que mantienen Cole y García Harfuch, a la que el estadounidense ha aludido en más de una ocasión.

García Harfuch, dijo Cole en su presentación, “entiende las amenazas globales que enfrentamos juntos. Las organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas mortales, propagan la violencia, corrompen instituciones y destruyen familias. Operan a nivel transfronterizo y explotan cada debilidad. Confrontarse a ellas requiere de inteligencia sólida invertida en investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y la determinación de llevar a cabo la misión”.

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Dijo que el mexicano “sabe la importancia de compartir información de inteligencia, atacar a líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes de arriba a abajo”.

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Cole aludió al atentado al que García Harfuch sobrevivió en 2020, siendo secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. “Harfuch entiende el riesgo personal”, indicó el estadounidense, para destacar que a pesar del ataque, “regresó al deber” y “enfrenta estas amenazas de frente”.

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La IDEC reúne a medio millar de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros. Foto: Especial

El director de la DEA llamó “amigo” a García Harfuch y le agradeció por su “liderazgo, amistad y colaboración. Aprecio que estés aquí. Esta delegación aprecia que estés aquí. Estos más de 100 países aprecian que estés aquí”.

En su turno, García Harfuch destacó que gracias a la “confianza” que existe hoy, se ha podido avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales.

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El secretario de Seguridad agradeció particularmente a René Amarillas, representante de la DEA en México, “por su disposición, acompañamiento, solidaridad y trabajo permanente para fortalecer la coordinación de las instituciones mexicanas”.

Durante su discurso, el funcionario mexicano habló de los resultados de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que, en menos de dos años, “el promedio diario pasó de 86 homicidios diarios a 42 homicidios en julio de 2026. Eso representa una reducción de 51%. Además, en el mismo periodo, los delitos de alto impacto se han reducido 33% en el país”.

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Insistió en que “hoy en México se cometen 44 homicidios menos cada día que en septiembre de 2024”.

También destacó los resultados de la colaboración entre México y Estados Unidos. “Hemos compartido que en México se han asegurado 32 mil 800 armas de fuego, de las cuales 80% ha provenido de Estados Unidos”.

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En lo que va de la administración de Sheinbaum se han asegurado, detalló, 518 toneladas de droga. Habló de la operación “encabezada, desarrollada y planeada por el Ejército Mexicano, en coordinación con otras instituciones de seguridad”, y con el apoyo de la “inteligencia militar y tecnología de Estados Unidos”, que derivó, el 22 de febrero pasado, en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Asimismo, destacó el traslado a Estados Unidos de “92 objetivos de alto impacto” y los avances en corrupción que se han traducido en la detención de “95 funcionarios de alto nivel en nuestro país”.

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Aludió, en este sentido, a los avances del Centro Nacional de Inteligencia que, explicó, “entre octubre de 2024 y julio de 2026 realizó cerca de 320 mil geolocalizaciones judicializadas y casi 10 mil análisis de registros de comunicaciones, además de miles de productos de inteligencia, como sobrevuelos a través de 12 aviones no tripulados y cinco tripulados”.

Resaltó también la Operación Frontera Norte, desarrollada a partir de un acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, por la que se desplegaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte.

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“Estas acciones han permitido la detención de 17 mil personas, el aseguramiento de 11 mil 400 armas de fuego, más de 2 millones de cartuchos y 176 toneladas de droga”, dijo.

García Harfuch abogó por “fortalecer aún más el intercambio de información. Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenido. Nos comprometemos a que México seguirá haciendo su parte: seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones, compartiendo información, investigando, deteniendo a quienes generan violencia y cooperando con nuestros socios internacionales”.

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