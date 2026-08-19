Raíces Houston S.A. de C.V., dueña del inmueble en demolición que hace unos días colapsó en la colonia Escandón, en Miguel Hidalgo, aseguró que este derrumbe está asociado a las intensas lluvias generadas en los últimos días.

En una tarjeta informativa, la firma detalló que el predio de Minería 145 alberga un conjunto de edificaciones construidas hace más de sesenta años, desocupadas desde 2008 y en estado de abandono, condición que quedó documentada en la declaratoria ambiental del proyecto.

Añadió que los inmuebles resintieron los sismos de 1985 y de 2017, que les ocasionaron daños estructurales y motivaron su desocupación definitiva, por lo que se solicitó el permiso para la demolición que se obtuvo.

El 11 de agosto, durante la ejecución de los trabajos, se desprendió parte de la estructura superior de uno de los edificios del conjunto por el reblandecimiento del terreno, según el informe técnico del Director Responsable de Obra.

La firma comentó que corresponderá a la fiscalía capitalina determinar si la demolición se desarrolló según lo autorizado.

Los diputados de Morena Víctor Hugo Romo y Paulo García presentaron una denuncia penal contra el edil Mauricio Tabe y el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, para que se investigue si incumplieron una obligación en el proceso.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.