El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, calificó este martes al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra en Buenos Aires hasta el 20 de agosto, organizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional del gobierno del presidente argentino, Javier Milei. Harfuch está presente en dicha conferencia.

“El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a las personas en México. Sirvió en la Policía Federal mexicana, en la Agencia de Investigación Criminal, dirigió la seguridad en la Ciudad de México y ahora se desempeña como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo Cole.

Lee también Harfuch participa en conferencia de la DEA en Argentina; comparte resultados de seguridad

Se trata, dijo, de “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

Cole explicó que el secretario mexicano de Seguridad entiende las amenazas que enfrenta hoy el mundo, incluyendo las organizaciones criminales transnacionales que, afirmó, trafican droga, propagan la violencia y corrompen instituciones.

[Publicidad]

Los grupos criminales “operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad. Confrontarlas requiere inteligencia sólida, investigaciones, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final”, alegó Cole.

No es la primera vez que el director de la DEA elogia a García Harfuch. Durante una conferencia reciente sobre nuevos cargos y recompensas contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cole dijo que mantiene “comunicación constante” con el funcionario mexicano. “Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país [Estados Unidos] y para los estadounidenses y la seguridad nacional”.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

En su cuenta en X, García Harfuch dijo que asistió a la Conferencia para compartir “los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

[Publicidad]

Aseguró que dicha estrategia “ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano. Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”.

En su posteo, detalló que gracias a este esfuerzo y cooperación, se ha podido “localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales”.

El funcionario agradeció a la DEA y a Cole “por la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación a este foro”.

[Publicidad]

Lee también México registra mínimo histórico en homicidios

Aseveró que “ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”.

Bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, la cumbre tiene como eje “la cooperación de países de todo el mundo para abordar el crimen transnacional y el narcotráfico”, según un comunicado difundido por el gobierno argentino hace unos días.

[Publicidad]

La cita congrega a funcionarios estadounidenses, a entre 400 y 600 integrantes de las fuerzas de seguridad argentinas y delegados de más de 100 países, además de representantes de organizaciones policiales internacionales.

El encuentro incluye, según el comunicado oficial, “coloquios y prácticas estratégicas para reforzar la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo”.

Con información de EFE

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa