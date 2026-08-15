México registra mínimo histórico en homicidios

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el jueves 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en México, la cifra más baja en por lo menos 15 años, por lo que señaló que la estrategia nacional de seguridad da resultados.

“Es la cifra más baja en por lo menos 15 años, en un día, y es una estrategia que la hemos explicado aquí muchas veces, una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

Destacó que el jueves, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunieron con productores en Michoacán y supervisaron la implementación del Plan de Justicia Michoacán, así como el reciente operativo que se llevó a cabo en algunos municipios de la entidad.

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“Estuvieron hablando con productores de aguacate para ver cómo se reforzaba el apoyo y se está trabajando todos los días”, aseguró la Mandataria.

Por su parte, el gabinete de seguridad destacó que esta cifra es la más baja de la presente administración desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.

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A través de redes sociales, el gabinete indicó que en 21 entidades no se reportaron homicidios dolosos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“El gabinete de seguridad mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz”, señaló el gabinete al informar que los estados de Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco registraron de uno a dos homicidios dolosos, mientras que Sinaloa encabezó la lista con siete asesinatos cometidos el jueves.

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En el Salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la participación del titular de la SSPC en una conferencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Argentina.

La Titular del Ejecutivo federal contó que tras un análisis de la asistencia con el gabinete de seguridad, se tomó la decisión colectiva de que fuera para “mostrar los resultados de México”.

“De principio habíamos dicho que no, pues porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes (...). ‘Puede ir a mostrar los resultados de México, los resultados que mostramos aquí el martes; de disminución de homicidios, de disminución delitos de alto impacto; la estrategia que estamos llevando; nuestra relación con Estados Unidos, que es de coordinación sin subordinación, todo eso’ (...). Y todos por unanimidad votaron que fuera”, comentó.

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“Porque dijeron: ‘es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien, y que la estrategia está dando resultados’. Porque si no, lo que se conoce, pues es la noticia falsa”, abundó la Mandataria.

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Destacó la importancia de la asistencia del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, porque se van a dar cita “secretarios de seguridad de todo el mundo”.

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“Que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos, está dando muchos más resultados que en muchos lugares del mundo”, añadió.

En otro tema, resaltó que el programa México te abraza cuenta con recursos suficientes para atender a las y los connacionales repatriados con esta estrategia que ha brindado un millón 567 mil servicios.

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El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, reportó que desde su instauración, de enero de 2025 al 13 de agosto, han retornado a territorio mexicano 271 mil 193 connacionales con México te abraza.

Por su lado, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reportó “saldo blanco” en la atención de connacionales con este programa.

El titular del INM expuso que de las personas mexicanas repatriadas, 171 mil 508 ingresaron por vía terrestre y 99 mil 685 lo hicieron vía aérea en 810 vuelos en 10 aeropuertos.

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El comisionado de Migración mencionó que 95% de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

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