En el marco de la visita a México del subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, Luke Lindberg, el embajador Ronald Johnson externó su impulso a la integración del etanol para fortalecer la seguridad energética de América del Norte.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson señaló que "la seguridad energética es una prioridad para el presidente Donald Trump".

"Trabajar con nuestros socios en México y el sector privado para avanzar en la integración del etanol fortalece la seguridad energética de América del Norte, amplía las oportunidades para nuestros productores y hace que nuestros dos países y nuestra región sean más competitivos", escribió.

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El diplomático estadounidense compartió que Lindberg lideró una segunda serie de reuniones en la Ciudad de México con la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, a cargo de Juan José Vidal Amaero.

Estas reuniones, dijo Lindberg, están enfocadas en la integración del etanol en las mezclas de combustibles regionales.

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"Discutimos el establecimiento de varios sitios de lanzamiento y un marco de múltiples etapas para expandir la adopción del etanol", dijo el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos.

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Vidal Amaro destacó por su lado en el encuentro para avanzar en el análisis de alternativas que permitan transitar hacia combustibles más limpios, fortalecer cadenas productivas y contribuir a la sustentabilidad energética.

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"Esta cooperación técnica binacional abre oportunidades para impulsar y fortalecer sectores estratégicos de México y Estados Unidos, como los de hidrocarburos, biocombustibles y agrícola, con beneficios para nuestros pueblos", dijo el subsecretario de Energía.

En julio, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el subsecretario Lindberg iniciaron un diálogo técnico para analizar los desafíos y oportunidades de incorporar etanol en las gasolinas de México.

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bmc/JACL