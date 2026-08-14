Este sábado 15 de agosto concluye el registro de líneas de telefóno celular para los números con terminación "0".

Lo anterior consiste en el cierre de la primera fecha del calendario de registro anunciado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el cual busca dar prórroga a las usuarias y los usuarios de telefonía móvil.

La medida, anunciada en enero por el gobierno de México, cuenta con el fin de que las personas vinculen su línea de teléfono celular con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y, así, combatir crímenes como el cobro de piso, extorsión, fraude, secuestro, entre otros.

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En caso de que esta línea telefónica no esté vinculada con alguna Clave Única, la compañía de teléfono correspondiente la suspenderá en las próximas 72 horas y nada más podrán hacer llamadas de emergencia. Cuando se vincule, todos los servicios (Llamadas, mensajes, datos móviles, etcétera), serán restablecidos.

¿Cómo vincular mi línea telefónica?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el proceso para que las usuarias y los usuarios vinculen su línea telefónica con su CURP es el siguiente:

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De forma presencial: Acudir a un centro de atención a clientes con credencial de elector vigente

a clientes con vigente En línea: Entrar a la página de internet de su compañía telefónica, tomar una foto de la credencial para votar por ambos lados y comprobar la identidad con la cámara.

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¿Cuáles son las próximas fechas del calendario?

El registro de líneas de teléfono celular continuará de agosto a diciembre de 2026 a partir del último digital del número telefónico. Las próximas fechas límites son:

31 de agosto: 1

15 de septiembre: 2

30 de septiembre: 3

15 de octubre: 4

31 de octubre: 5

15 de noviembre: 6

30 de noviembre: 7

15 de diciembre: 8

31 de diciembre: 9

Al momento, hay 71 millones 101 mil 768 líneas telefónicas vinculadas a una Clave Única de Registro de Población, en otras palabras, 49 por ciento del total de las existentes en el país.

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dft