En el marco de la discusión de los Lineamientos para los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “es un avance democrático “ para el país.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió su espacio de información en el Salón Tesorería.

Al retomar una encuesta que pregunta a la gente si cree que el gobierno debe sancionar a los medios de comunicación “que busquen engañar a las audiencias con información falsa”, la titular del Ejecutivo federal insistió en que se debe de tener un código de ética y un defensor de las audiencias.

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“Y ni siquiera lo vamos a hacer, no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias. Lo único que dijimos, de acuerdo con la ley, es ‘ten un defensor de audiencias y un código de ética’ (...)”, declaró al reiterar que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión estuvo de acuerdo.

“Y sostengo que es un avance democrático para el país, porque el medio tiene que decir cuál es su código y permitir que la audiencia se queje ante un defensor que ellos mismos ponen. Así de sencillo, simple. Y además siguen a consulta, porque además se puso a consulta”, añadió.

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Garantizó la titular del Ejecutivo federal que en México hay libertad de expresión y a nadie se le censura.

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