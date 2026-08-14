La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al retiro de su visa estadounidense que anunció Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y por lo que cuestionó al mandatario estadounidense Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que la cancelación de visas a personas mexicanas por parte de Estados Unidos tiene “un sentido político“ y “es un sentido de injerencia en la política mexicana”.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’, tiene un sentido político esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos esa es mi opinión", expresó la titular del Ejecutivo.

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Andrés Manuel López Beltrán en conferencia de prensa. Foto: Especial

“Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, eso es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, declaró.

Acusó que el tema de retiro de la visa a “Andy” López lo usa la derecha mexicana “que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos”. Denunció también que en el periodo neoliberal se le abrió la puerta a las agencias estadounidenses.

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Al insistir en que México es un país libre, independiente y soberano, acusó que en Estados Unidos se quiere usar a México también para su propia elección.

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“Entonces ¿qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes”, expresó al señalar que debe haber pruebas contundentes. Refirió que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado alguna en el caso de Rubén Rocha Moya.

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“Son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo. Lo tenemos en muchos temas, pero también hay que señalar cuando consideramos que su intención es otra, eso representa un conflicto pues no tiene por qué representarlo, pero sí hay que decir las cosas por su nombre (...)”, declaró.

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