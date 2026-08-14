¡Hola, fin de semana! Te proponemos 5 planes para descubrir la CDMX.

Concierto de The Beatles en el Centro Histórico

¿Eres un beatlemaniaco? Si dijiste que sí, lánzate el fin de semana al Centro Histórico, a la Plaza Manuel Tolsá, frente al Museo Nacional de Arte. Ahí se presentará un concierto sinfónico, tributo al cuarteto de Liverpool.

Foto: Sectur CDMX

Como parte de las actividades del Tlacuach Fest, el grupo de rock Los Big Bens y un ensamble masivo interpretarán los principales éxitos de The Beatles, rodeado de edificios históricos.

Será el domingo 16, a partir de las 2:00 p.m.

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La entrada es gratuita.

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Restaurante temático de vampiros en Coyoacán

Si eres más fan de criaturas míticas, la estética gótica y la comida, lánzate a los límites de Coyoacán y Xochimilco (cerca del Parque Campestre Coyoacán) y conoce el Vampire Café, un restaurante temático de vampiros.

En un espacio de paredes negras, candelabros, cortinas, manteles de terciopelo rojo y con un staff disfrazados de vampiros, prueba su sopa de cebolla en pan de hogaza negro, sus papas en forma de murciélagos, hamburguesas de colores y diseños muy llamativos, bebidas en vasos ‘espeluznantes’ y postres súper instagrameables.

Fotos: Vampire Café

Abre el sábado 15 de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y el domingo 16 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

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Sitio web: vampirecafe.com.mx

Exposición de José Guadalupe Posada en el Museo Nacional de la Estampa

Uno de los museos poco conocidos del Centro Histórico de CDMX es el Museo Nacional de la Estampa, frente a la Alameda Central, el cual ocupa un edificio de finales del siglo XIX y resguarda uno de los mayores acervos de obra gráfica más importantes del país.

Cuenta con varias exposiciones, aunque una de las más recientes e interesantes es ‘Posada, cartografía de un cronista’, la cual explora técnicas y obras poco conocidas de José Guadalupe Posada, el creador de 'La Calavera Garbancera', que más tarde recibiría el nombre de ‘Catrina’.

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Foto: Museo Nacional de la Estampa

Son más de 300 piezas de distintas temáticas, como la música y los cancioneros populares. También se exhiben representaciones sagradas y profanas, su trabajo en el diseño gráfico y su influencia en artistas contemporáneos.

Disponible el fin de semana, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada general tiene un costo de $70 pesos. Es gratis para maestros, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 12 años.

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Facebook: ‘Museo Nacional de la Estampa MX’.

Expoventa de ámbar chiapaneco en el Casa Chiapas

Chiapas es un estado muy rico en recursos naturales, y uno de ellos es el ámbar, una resina con la que se crean piezas decorativas y, sobre todo, joyería.

Si quieres conocer de cerca algunas creaciones y su proceso de elaboración, visita Casa Chiapas en la colonia Juárez este fin de semana, pues ahí se concentrarán artesanos y artesanas para exhibir sus productos.

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Disponible el sábado 15, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

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Facebook: ‘Casa Chiapas CDMX’.

Turibus cervecero en CDMX

¿Una chelita el fin de semana? Hay un montón de productores y establecimientos especializados, aunque en esta ocasión te proponemos el Turibus cervecero.

Se trata de un recorrido en autobús panorámico por algunas de las avenidas y colonias de la CDMX, con visita guiada a 4 distintas cervecerías. Por supuesto, incluye degustación de ‘chelas’ artesanales.

Foto: Turibus

Disponible el sábado 15, a partir de las 5:00 p.m.

Tiene un costo de $520 pesos por persona.

Sitio web: turibus.com.mx

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