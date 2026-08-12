¿Sabías que cerca de la CDMX está el único parque temático de Hasbro? Hasbro City es una gran opción para familias que buscan un sitio de entretenimiento y diversión, pues cuenta con juegos para todas las edades.

Nos lanzamos a recorrerlo y en Destinos te decimos qué puedes hacer, dónde se encuentra, cómo llegar y cuánto cuesta entrar.

¿Cómo es Hasbro City?

Hasbro City es una especie de 'pueblo' temático con algunas de las marcas más emblemáticas de esta marca de juguetes.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al entrar, el primer spot que encuentras es la Main Plaza con una estatua de Mr. Monopoly, pequeñas esculturas con las fichas del juego y un pasillo llamado The Garden Walk, con algunas figuras hechas con flores del Señor Cara de Papa, PJ Masks, My Little Pony y Transformers.

Camina por Main Street, con casas de estilo Tudor. Dentro de ellas hay juegos arcade y dulcerías. Algunas sirven de entrada a otras atracciones.

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Al final de esa calle entras al corazón de Hasbro City: El Muelle, donde el protagonista es un enorme barco pirata inspirado en el Señor Cara de Papa, ubicado justo en medio de un espejo de agua del que surgen brazos de kraken.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Hay 2 zonas temáticas más: Cybertron de Transformers con un Optimus Prime enorme y elementos futuristas, y Equestria, con casitas muy coloridas y decoración de My Little Pony.

El segundo piso de Hasbro City es más pequeño, pero también tiene zonas de juegos de Tonka, G.I. Joe, PJ Masks, experiencias de Nerf, así como el restaurante principal y un bar deportivo.

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¿Qué actividades hay en Hasbro City?

Para los niños hay varias atracciones, como las Excavadoras Tonka con réplicas a escala de estas máquinas que se manejan para recoger arena; la Mina Tonka donde se deben encontrar minerales en unos cajones; el circuito de obstáculos de PJ Masks Adventure; el barco pirata y juegos de destreza de Potato Head Pirate Adventure; las bicicletas voladoras de Zipp’s Royal Flight; el árbol para trepar de Izzy’s Unicorn Climber y la Play-Doh Plaza con alberca de espuma y estaciones para dibujar.

Para los entusiastas del arcade hay una habitación completa llena de estos juegos.

Foto: Hasbro City

También hay opciones tecnológicas, especialmente de realidad virtual. Ejemplo de ello es el Transformers VR, donde se deben eliminar enemigos con un arma y el Transformers Energy Surge, un juego mecánico donde se observa la pelea entre Bumblebee y un Decepticon, mientras los asientos tiemblan y dan giros 360°.

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Otra opción es el Nerf 4D Adventure, una experiencia en un cine 4D. En este juego, cada uno de los participantes utiliza una pistola interactiva para disparar a los monstruos en la pantalla, al tiempo que los asientos se mueven de un lado a otro.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Además, Nerf cuenta con otras zonas temáticas como el campo de batalla Nerf Battle Zone, la cancha de soccer de Nerf Futbol y el circuito de obstáculos y retos físicos Nerf Epic Challenge.

Si te gusta la velocidad, no dejes de subirte a los Hasbro Karts. La pista es pequeña pero bastante divertida y se recorre a buena velocidad. Es una actividad ideal para familias o grupos de amigos que quieran armar las carreritas.

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Se puede poner a prueba la fuerza y equilibrio en 2 atracciones: la pared de escalada de Energon Climb o el G.I Joe Challenge, un circuito de puentes colgantes (con cuerdas o tablones) que culmina con una caída vertical.

Foto: Hasbro City

Los clásicos carros chocones no pueden faltar en el Power Rangers Battle con carritos ‘normales’ y otros más singulares, ya que su asiento está dentro de un giroscopio que, al momento de ser impactados, te dejan de cabeza por unos segundos.

Las atracciones más llamativas:

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Monopoly The Ride: una especie de montaña rusa con rieles sostenidos del techo y asientos que cuelgan. Atraviesa todo el techo del parque a gran velocidad. La última curva sale del edificio, ‘sobrevuela’ una carretera y vuelve a ingresar.

Optimus Prime Tower: torre de caída de 25 metros de altura con asientos que giran circularmente. En la parte más alta sale del techo y se aprecian vistas panorámicas del poniente de CDMX.

El parque también cuenta con un pequeño teatro donde cada cierto tiempo se presentan shows. Además, en ciertas zonas también se ofrecen espectáculos y photo opportunities con algunos personajes.

¿Qué comer en Hasbro City?

Por todo Hasbro City hay centros de consumo con snacks, hot dogs, refrescos, helados, agua, cervezas y golosinas, como Potato Head Deli, Clue: in the kitchen, Pinkie Pie’s Goodies, Muelle Snacks y Nerf Snax.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Venden desde de palomitas (con 20 sabores: chamoy, caramelo capuchino, jalapeño, chile y limón, etc.) y nachos con chilli, hasta pizzas, boneless, alitas, hamburguesas, hot dogs, ensaladas y bebidas en su restaurante Hungry Hungry Hippos.

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Para los adultos, justo arriba de esee restaurante está el TCL Lounge, una especie de sports bar con varias pantallas, una barra con coctelería, sillas con vista a El Muelle, mesa de billar y futbolito.

¿Dónde está Hasbro City?

El parque temático Hasbro City se encuentra en el centro comercial Paseo Interlomas,en Vialidad de la Barranca 6, colonia Valle de Las Palmas, Huixquilucan, Estado de México.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Desde la CDMX, es un trayecto en auto de entre 30 y 50 minutos, aunque depende del tráfico.

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Si vas en transporte público puedes utilizar el Metro y bajar en la estación Cuatro Caminos (Toreo). Desde ahí salen combis de la ruta 31 y 18 (estacionadas en las bahías D-05 y D-07) que te dejarán fuera del centro comercial. Tienen un costo de $15 pesos por persona, aproximadamente.

Horarios de Hasbro City

En esta temporada de vacaciones de verano, Hasbro City abre todos los días, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Foto: Omar Moreno. El Universal

¿Cuánto cuesta la entrada a Hasbro City?

Hay 3 tipos de boletos para entrar a Hasbro City:

Básico: $199 pesos por persona. Incluye entrada al parque y 150 monedas para utilizarlas en juegos mecánicos, atracciones, máquinas de video y destreza y en el Teatro Coca-Cola.

Regular: $399 pesos por persona. Incluye entrada al parque y 300 monedas para utilizarlas en juegos mecánicos, atracciones, máquinas de video y destreza y en el Teatro Coca-Cola.

Plus: $599 pesos por persona. Incluye entrada al parque, atracciones y juegos ilimitados, shows en el Teatro Coca-Cola y 300 monedas para juegos arcade.

Al entrar te darán una tarjeta o brazalete recargable que tendrás que presentar en cada atracción. Puedes abonar créditos o monedas en máquinas que están por todo el parque.

Sitio web: hasbrocity.com

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