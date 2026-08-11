Si te encuentras un ajolote gigante mientras recorres la Ciudad de México, ¡no te asustes! Este emblemático anfibio ha salido de los canales de Xochimilco para convertirse en el protagonista de una exposición pública.

Prepara tu cámara y lánzate a esta plaza para contemplar más de 70 figuras que conforman Ajolotes en el Corazón. Aquí te decimos dónde se encuentra.

La CDMX se llena de color con esta expo de ajolotes. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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¿Cómo es la expo Ajolotes en el Corazón?

Integrada por 74 esculturas intervenidas por más de 90 artistas, esta expo se inspira en la legendaria especie endémica de Xochimilco.

Estas figuras gigantes son una metáfora de resistencia y adaptación; al mismo tiempo, la exposición busca generar conciencia sobre la importancia de proteger su hábitat.

A lo largo de expo puedes ver técnicas y propuestas distintas de arte. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Así, Ajolotes en el Corazón transforma el espacio público en una galería al aire libre donde puedes contemplar a tu s anchas y tomar fotos. También es un sitio para reflexionar sobre nuestras conexiones con el medio ambiente.

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Durante el recorrido puedes acercarte a las esculturas para descubrir el significado de cada pieza, contemplar sus técnicas y detalles como:

Utilización de los colores de la bandera mexicana

Referencias a monumentos históricos, mitos y leyendas

Símbolos de culturas prehispánicas

Elementos relativos a la riqueza biocultural de Xochimilco

Las piezas permanecerán hasta septiembre, así que todavía estás a tiempo de darte una vuelta para verlas.

¿En qué parte de CDMX se exhibe la expo de ajolotes gigantes?

El acceso a esta expo de ajolotes gigantes es gratis y se encuentra en la Plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico de CDMX, entre las avenidas 20 de Noviembre y Fray Servando Teresa de Mier.

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Te recomendamos llegar en transporte público: baja en la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Metro; o utiliza La Línea 4 del Metrobús y baja en la estación del mismo nombre: Pino Suárez.

Solo necesitas caminar unos minutos para encontrar los ajolotes gigantes.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, Ajolotes en el Corazón forma parte de un circuito de arte que conecta varios puntos de la capital.

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La expo de ajolotes conecta con otros sitios culturales de la CDMX. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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