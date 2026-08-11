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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se analiza el perfil de quien ocupará la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución que permanece sin titular desde junio pasado.
Cuestionada sobre el nombramiento y las características que deberá cumplir la persona que encabece el organismo, la Mandataria federal adelantó que probablemente se trate nuevamente de una mujer indígena.
“En otro momento platicamos, ya estamos viendo el perfil. Muy probablemente sea otra mujer indígena. Aprovecho para decir”, respondió.
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El Conapred permanece sin titular luego de que Claudia Olivia Morales Reza concluyó en junio su periodo al frente del organismo.
Cabe mencionar que Morales Reza, quien es originaria de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, Jalisco, asumió la presidencia del Consejo en 2023 y se convirtió en la primera mujer indígena en encabezar el organismo encargado de prevenir y combatir la discriminación en México.
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em/apr
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