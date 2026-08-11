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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 12 personas, entre ellas se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado con una célula de “Los Caballeros Templarios”.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.
Con información del Centro Nacional de Inteligencia, el Gabinete de Seguridad ejecutó de manera simultánea 11 órdenes de cateo en Uruapan y Ziracuaretiro.
Además de la aprehensión de las 12 personas, se aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.
El secretario de Seguridad indicó que, quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia.
apr
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