A través de una alerta de seguridad, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta para no visitar Michoacán.

Se indicó que las fuerzas de seguridad locales en la entidad fueron puestas en alerta: "Hay informes de bloqueos en las carreteras y actividad criminal en el estado que tienen el potencial de escalar".

Recordó a los ciudadanos estadounidenses que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es Nivel 4, que refiere "no Viajar".

Lee también Cae el "R1", autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo; Harfuch destaca golpe al CJNG

Entre las acciones a tomar pidió evitar áreas con actividad policial, evitar desplazamientos innecesarios, monitorear medios locales, seguir las indicaciones de las autoridades locales, en caso de emergencia llamar al 911 y compartir la ubicación con familiares y conocidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc