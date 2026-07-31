Nación | 31-07-26 | 18:22 |

A través de una , la embajada de Estados Unidos emitió una alerta para no visitar .

Se indicó que las fuerzas de seguridad locales en la entidad fueron puestas en alerta: "Hay informes de bloqueos en las carreteras y actividad criminal en el estado que tienen el potencial de escalar".

Recordó a los ciudadanos estadounidenses que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es Nivel 4, que refiere "no Viajar".

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Entre las acciones a tomar pidió evitar áreas con actividad policial, evitar desplazamientos innecesarios, monitorear medios locales, seguir las indicaciones de las autoridades locales, en caso de emergencia llamar al 911 y compartir la ubicación con familiares y conocidos.

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dft/bmc

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