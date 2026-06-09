A dos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México emitió alertas de viaje para este último país a la ciudadanía estadounidense.

En redes sociales, dicha dependencia a cargo de Ronald Johnson compartió un mapa de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se distinguen a las 31 entidades federativas con alguno de los cuatro niveles de advertencia.

"México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos nivel de advertencia de viaje para cada estado mexicano", dice en la descripción.

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De acuerdo con el mapa, existen cuatro niveles, que son:

Nivel 1: Precauciones normales

Campeche

Yucatán

Nivel 2: Más precaución

Aguascalientes

Baja California Sur

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Hidalgo

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Veracruz

Nivel 3: Reconsiderar viaje

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4: No viajar

Colima

Guerrero

Michoacán

Tamaulipas

Sinaloa

Zacatecas

"Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente", aconseja la Embajada norteamericana en México.

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Además, advirtió acerca de diferentes crímenes como asaltos, robos de vehículos, agresiones sexuales, secuestros, homicidios y terrorismo. Declaró que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, cuenta con una capacidad limitada con el fin de brindar ayuda en muchas partes de México, "un país extenso donde las condiciones varían considerablemente de un estado a otro e incluso dentro de un mismo estado".

Agregó que los servicios de emergencia son limitados o inexistentes en zonas remotas o rurales. "Si te encuentras con un control de carretera, debes obedecer. Huir o ignorar las instrucciones puede provocar que resultes herido o incluso muerto. Consulta los mapas de zonas restringidas", mencionó.

A las personas empleadas del gobierno estadounidense se pidió no viajar entre ciudades después del anochecer y depender de los vehículos que les sean enviados desde paradas de taxi reguladas o de servicios basados ​​en aplicaciones como Uber o Cabify, y no pueden pedir taxis en la calle.

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También evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas, y no está permitido conducir entre las ciudades fronterizas mexicanas y el interior de México, salvo contadas excepciones.

Las ciudades sede que albergan la Ciudad de México y Nuevo León se encuentran en nivel dos, mientras que Jalisco está en nivel tres que reconsidera viajar.

El mapa completo puede verse a continuación: Alertas de viajes.

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