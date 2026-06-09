Audias Flores Silva, “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tramitó un nuevo amparo porque aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende ejecutarle una “expulsión exprés” a los Estados Unidos utilizando la Ley de Seguridad Nacional al margen del proceso judicial ordinario.

Preso desde abril en el penal del Altiplano, el michoacano se quejó ahora ante el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Alejandro Latorre Lozano, de un “temor fundado” y “peligro inminente” de ser entregado “fast-track” a autoridades del vecino país del norte.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No.1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, acusó.

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Sin embargo, el juez Alejandro Latorre Lozano declaró improcedente la demanda de amparo de quien fuera considerado uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al señalar que la orden de extradición que reclama ya le fue cumplimentada y las expresiones de temor, peligro y fast track son subjetivas.

“Conforme a lo narrado por el promovente, el directo quejoso fue materialmente detenido e ingresado en el Cefereso Número 1 Altiplano, en donde según su propio dicho se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición. De modo que, la orden de extradición, que, en su caso, se libró en su contra, ya fue consumada de manera irreparable, incluso, dando inicio al procedimiento respectivo”.

“En ese sentido, como se adelantó, respecto del acto reclamado consistente en la orden de extradición, se estima acreditada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracciones XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que de lo narrado en el propio escrito de demanda se advierte que el quejoso ya fue puesto a disposición de un juez, dentro de un procedimiento de extradición, por ende, tal mandamiento, en su caso ya fue ejecutado de modo irreparable, en todos sus efectos y consecuencias, por lo que no puede ser restituido física ni materialmente al estado anterior a la violación de derechos fundamentales”, resolvió el juzgador.

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Cabe destacar que en abril una jueza concedió al michoacano una suspensión que mantiene por el momento congelado el proceso de extradición en su contra.

Audias Flores Silva, detenido por la Marina Armada en Nayarit, es requerido por una Corte de Distrito de Columbia, Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Nacido en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, Flores Silva era jefe regional del CJNG en los estados de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

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