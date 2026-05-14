EU amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG; lo acusa de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero

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Las autoridades de Estados Unidos ampliaron los cargos contra el capo mexicano Audias Flores Silva, alias "" el segundo al mando del (CJNG), y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en el norte de México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Flores Silva, para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

Flores Silva fue apresado el 27 de abril en la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, en una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina con información que aportaron agencias estadounidenses.

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Su captura fue considerada un duro golpe a la cúpula del Cártel Jalisco pues era identificado por las autoridades mexicanas como un posible sucesor del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “”, abatido en febrero en el estado de Jalisco en una operación del ejército.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Especial
Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Especial

El Cártel Jalisco, designado en febrero por Estados Unidos como organización terrorista, es considerado el más grande de México con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones también se han extendido a varios países, entre ellos Estados Unidos.

El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia de EU, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva “está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina” hacia Estados Unidos y de canalizar las ganancias hacia México.

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Flores Silva, de 45 años, es originario del estado de Michoacán y según las autoridades mexicanas se desempeñó como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y luego asumió parte de las operaciones del cártel en los estados de Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas para la producción y trasiego de drogas y el manejo de laboratorios clandestinos. También se lo vincula con el robo de combustible y la extorsión.

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